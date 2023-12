Conferència episcopal espanyola / @EP

L'informe del despatx d'advocats Cremades & Calvo-Sotelo recull un total de 1.302 denúncies de casos d'abusos sexuals esdevinguts al si de l'Església catòlica espanyola i " un mínim de 2.056 víctimes ". Així ho reflecteix la darrera versió de l'informe 'Para dar luz', publicat aquest dijous 21 de desembre per la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), que no ha fet pública íntegrament aquesta auditoria.

Fonts de la Conferència Episcopal han precisat que després d'analitzar tots els estudis disponibles sobre abusos sexuals a l' Església Catòlica a Espanya, estimen que se n'han testimoniat en total menys de 1.000 casos, precisant que no es pot conèixer exactament el nombre total de víctimes i que tots els casos testimoniats no són tots els que hi ha atès que hi ha víctimes que han mort i altres que han preferit no revelar els fets.

Les dates de comissió dels abusos a l'Informe Cremades abasten des de l'any 1905 a l'actualitat, mentre que la Conferència Episcopal Espanyola indica que els casos es registren, per una qüestió de "biologia", des de la dècada dels 40 fins a l'actualitat , amb una major part d'abusos denunciats entre la meitat de la dècada dels 60 fins a la meitat de la dècada dels 80, quan comencen a declinar.

L'auditoria de Cremades recull en principi un total de 1.383 denúncies, "sent indeterminat el nombre de persones victimàries". Tot i això, l'anàlisi de la totalitat dels grups analitzats els porta a afirmar que el nombre total de denúncies d'acord amb la metodologia indicada puja a 1.302 denúncies.

Tot i això, fonts de la CEE també han advertit que s'ha detectat una duplicitat en aquesta auditoria externa d'uns 300 casos reportats pel Vaticà que Cremades ha sumat al llistat però que han estat remesos a la Santa Seu per les diferents diòcesis, per cosa que ja estarien comptabilitzats.

Pel que fa al nombre de víctimes, l'informe Cremades apunta que de les denúncies se'n dedueixen 1.599 i afegeix que en 277 denúncies rebudes el nombre és "indeterminat" i en 180 més no consta, per la qual cosa dedueix un mínim de 2.056 víctimes, encara que precisa que “és objectivament evident que el nombre és superior”.

Tot i això, en el seu informe 'Par dar Luz' els bisbes insisteixen que la diversa metodologia emprada en els diferents estudis fa que resulti molt probable l'existència de casos que s'hi han incorporat, dos, tres o fins i tot quatre vegades. "Conèixer cada cas, és conèixer cada persona, cada història, cada patiment, i aquest ha estat l'afany de l'informe Per donar Llum", assegura.

Pel que fa al perfil de les víctimes, l'estudi Cremades revela que són majoritàriament homes, que van patir els abusos a col·legis i seminaris menors i grans, per part d'un sacerdot, religiós, professor responsable acadèmic del menor (el 99 per cent dels casos), encara que també hi ha casos de zeladors, responsables d'administració, responsables d'activitats extraescolars o catequistes.

Sobre el tipus d'abús comès, és majoritàriament "abús" i s'assenyala que la gravetat dels fets impedeix a les víctimes relatar el que ha passat ressaltant que el terme "abús o tocaments" abasta una realitat molt heterogènia.

Entre les recomanacions de Cremades, es planteja establir una Comissió Independent per a la reparació integral de les víctimes, que inclogui l'exigència d'una responsabilitat penal de la persona víctima, on la reparació sigui acordada amb la víctima.

Mentrestant, a l'última versió de l'informe 'Per donar llum', els bisbes han registrat un total 806 casos, dels quals consideren provats 205; no provats però versemblants, 70; no provats, 280; en investigació o pendents de resolució, 75; arxivats per prescripció o defunció del denunciat, 13; amb denúncies falses, 3; i casos exclosos per referir-se a majors, 24.

Per part seva, l'informe del Defensor del Poble, presentat el mes d'octubre passat, va registrar un total de 487 víctimes que havien denunciat davant la institució i va acompanyar els seus testimonis d'una enquesta que estimava en un 0,6% les persones afectades per abusos sexuals a l'Església.

Segons els bisbes, l'informe 'Per donar llum' és el "document més complet" dels publicats fins ara, ja que ofereix un estudi històric de la situació dels abusos sexuals a la societat ia l'Església, un estudi detallat de les denúncies rebudes; una anàlisi crítica de les mesures adoptades per l'Església Catòlica a Espanya i una recopilació de les Observacions i Recomanacions rebudes i que la Conferència està estudiant per integrar al seu Pla de Reparació Integral les Víctimes d'Abusos.

A més de recolzar-se en aquestes dades recollides als organismes de la CEE, aquest informe recull les aportacions de la resta d'estudis realitzats fins avui sobre els abusos sexuals comesos contra menors, tant a l'Església com a la societat.

"Es tracta d'oferir una mirada complexiva a una realitat dolorosa que ha fet i fa patir tantes persones i institucions. Una part fonamental d'aquest estudi es recolza en l'auditoria legal i institucional lliurada el 16 de desembre passat pel despatx Cremades & Calvo Sotelo i en els seus avenços oferts amb anterioritat. A més, s'han estudiat i incorporat les aportacions més rellevants de l'informe presentat pel Defensor del Poble el mes d'octubre passat”, afegeix.

D'altra banda, la CEE remarca que per conèixer la realitat dels abusos a la societat s'han utilitzat dades ofertes pel Ministeri fiscal, pel Ministeri de l'Interior, per la Fundació ANAR i per l'ONG Save the Children, així com dades de diverses investigacions sociològiques realitzades a l'àmbit acadèmic sobre els abusos sexuals.

Finalment, els bisbes necessiten que la recepció de l'auditoria legal de Cremades & Calvo Sotelo i la publicació d'aquesta darrera edició no suposa cap punt i final. "'Per donar Llum' és un informe viu, que seguirà recollint dades, documents, informes i publicant les seves conclusions. El que fins aquí presentat ja suposa una llum en el món fosc dels abusos sexuals a menors, però sempre quedarà feina per fer" , conclou.