El Tribunal Constitucional (TC) ha resolt no admetre el recurs d'empara promogut per una mare de Sevilla, contra les decisions judicials que van atribuir al pare de la seva filla de 12 anys en detriment, "la facultat de decidir sobre la vacunació de la seva filla menor contra la Covid-19 i contra el virus del papil·loma humà", atès que aquesta dona considerava que "el programa de vacunació de la Junta d'Andalusia constitueix la comissió d'un delicte de manipulació genètica que produeix efectes adversos" .

Segons la sentència del Constitucional, emesa el 20 de novembre passat, tota part d'un home que va promoure una expedient de jurisdicció voluntària "sol·licitant la intervenció judicial per desacord dels progenitors en l'exercici de la pàtria potestat respecte de la filla menor comuna, per la negativa de la mare a què li fos administrada la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 i la vacuna contra el virus del papil·loma humà", considerant el pare que "hauria de primar l'interès superior de la menor sobre les creences dels pares i tenint en compte la recomanació de les autoritats sanitàries". El pare de la menor sol·licitava així que li fos atribuïda la facultat de decidir en relació amb aquesta qüestió.

El testimoni de la menor



Sobre l'assumpte, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 d'Utrera va dictar interlocutòria el 5 de juliol de 2022, assenyalant que les vacunes "comporten riscos i beneficis per a la salut i en el cas de la menor, en patir hepatitis autoimmune, existeixen també criteris mèdics oposats sobre l'efecte que la vacuna pugui tenir en aquesta malaltia”.

Precisa sobre això el tribunal que la menor, de 12 anys, manifestava que "entenia que la vacuna era beneficiosa per a la salut, encara que aquesta manifestació s'ha de prendre amb cautela perquè no compta amb tots els coneixements necessaris per forjar-se una opinió completa i la seva opinió pot estar influenciada per persones properes", atès que el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 d'Utrera va atribuir finalment la facultat de decidir el pare.

Tot i que la mare va recórrer en apel·lació aquesta decisió judicial, la Secció Segona de l'Audiència de Sevilla va desestimar la seva impugnació i va confirmar la posició del jutjat, ja que "atenent la recomanació de les autoritats sanitàries, es considera que el més beneficiós per a la menor és la administració de la vacuna i es resol la discrepància a favor del pare".

El millor per a ella



A més, l'Audiència assenyalava "la prioritat de buscar el benestar i salut més gran de la menor en base a criteris mèdics objectivats i socialment acceptables, a la qual cosa s'afegeix que la menor va ser escoltada i va mostrar la seva preferència per ser vacunada".

La Secció Segona de l'Audiència també va rebutjar la seva posterior incidència excepcional de nul·litat, amb què al·legava una suposada "violència i intimidació als magistrats" de la mateixa instància provincial i insistia "en el valor de la prova pericial aportada, la manca d'informació veraç sobre la vacuna, coerció psicològica a la societat a favor de la vacunació, l'existència de querella criminal per delicte de manipulació genètica, així com la vulneració del dret a un jutge imparcial per preferir-se la recomanació de l'Estat sobre la vacunació davant de la prova pericial científica aportada".

En aquest marc, aquesta dona exposava al seu recurs d'empara al Constitucional, entreveient una sèrie de suposades vulneracions de drets fonamentals perquè, segons el seu parer, "el programa de vacunació de la Junta d'Andalusia constitueix la comissió d'un delicte de manipulació genètica que produeix efectes adversos"; "hi ha coerció social o violència psíquica a la societat per sotmetre's a la vacunació contra la Covid-19" i "els magistrats poden haver patit algun tipus de violència o coerció psíquica o pressió de les institucions".

A l'hora d'abordar aquest recurs d'empara, el Constitucional precisa segons que "la recurrent va interposar el seu recurs d'empara contra la interlocutòria de data 7 de desembre de 2022 de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Sevilla" quan "a la vegada tenia oberta una via d'impugnació paral·lela en haver promogut davant la mateixa Secció Segona de l'Audiència un incident de nul·litat d'actuacions on invocava les lesions constitucionals que reprodueix a la seva demanda i que va ser finalment desestimat per interlocutòria de 28 de març de 2023".

"Aquesta circumstància implica que aquest recurs s'ha d'inadmetre per falta d'esgotament de la via judicial prèvia, d'acord amb l'anterior doctrina, ja que la recurrent va comparèixer davant d'aquest tribunal quan encara no s'havien esgotat tots els mitjans d'impugnació que havia engegat dins de la via judicial, provocant la coexistència temporal dels dos procediments", conclou el Constitucional.