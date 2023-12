La pobresa és un problema que es cronifica. Foto: Arrels

L’informe Una ajuda que no arriba. Limitacions i reptes en el disseny i implementació de les prestacions de garantia d’ingressos mínims de Càritas no podria ser més clar: encara avui, en ple 2023, hi ha limitacions per a les persones que cobren la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) o l’Ingrés Mínim Vital (IMV) i que són ateses per Càritas, recollint la seva vivència personal sobre les limitacions actuals del sistema d’ingressos mínims.

La responsable de l’Observatori de la Realitat Social de Càritas Barcelona, Miriam Feu, va presentar les principals conclusions de l’estudi, apuntant que les prestacions tenen una baixa cobertura i no arriben a totes les persones que les necessiten. “La majoria desconeixien que tenien dret a accedir a l’IMV o l’RGC, i van necessitar l’assessorament de Càritas per poder-les tramitar”.

També s’ha posat de manifest l’elevada complexitat que hi ha a l’hora de demanar-les, així com les dificultats per aconseguir els papers sol·licitats o per omplir els formularis online. “Moltes de les persones que acompanyem des de Càritas no estan familiaritzades amb les gestions telemàtiques, i per això voldrien poder fer aquestes gestions de manera presencial”. En la majoria dels casos, l’excessiu temps d'espera en la resposta de l'administració fa que les persones es desanimin, arribant a generar situacions d’angoixa i frustració.

Feu va deixar clar que les feines temporals (que normalment són precàries) no garanteixen la protecció davant el risc de pobresa i exclusió social, i que hi ha una incapacitat manifesta del sistema actual de prestacions per adaptar-se a totes les casuístiques que presenta el mercat laboral actual. “És necessari que l'RGC pugui ser complementària amb totes les rendes del treball, aconseguint incentius que fomentin la inserció al mercat laboral i garantint que hi hagi un mecanisme de reincorporació automàtica a l’RGC quan una persona deixa de treballar”, ha explicat.

També va deixar clar que l'import de les prestacions és totalment insuficient. “Tenen una capacitat molt limitada per treure de la pobresa i l'exclusió. Molt sovint, no permeten cobrir les necessitats bàsiques, i en el cas de Barcelona, difícilment serveixen per pagar la totalitat del cost del lloguer”, va advertir Eduard Sala, director de Càritas Barcelona. Per il·lustrar-ho, va posar d’exemple l’RGC, indicant que només cobreix el 35,8% del que necessita una família de 2 adults i 2 o més infants a Barcelona per viure dignament.

“Només per afrontar el que costa l’habitatge, una persona sola necessitaria el 154% de l'import de l'RGC per assolir el lloguer mitjà de Barcelona”, va afegir, destancant que el 60% de les llars a Catalunya en pobresa severa queden excloses d’aquestes prestacions, i que només un 8,2% de les famílies ateses per les deu Càritas amb seu a Catalunya perceben l'RGC o l’IMV. “Les prestacions simbolitzen un autobús. Si pots pujar-hi, tens dret a percebre-les, però hi ha moltes persones a les que no les deixen pujar. Càritas som el cotxe de suport que les recull, que les acompanya quan l’administració no dona resposta”, ha explicat Sala.

QUE LA GENERALITAT ASSUMEIXI LA GESTIÓ

Càritas va posar sobre la taula la necessitat "d'harmonitzar" ambdues prestacions, delegant la gestió a la Generalitat de Catalunya i implementant la finestreta única. L'ONG eclesiàstica també vol que les prestacions arribin als col·lectius que en queden fora, que la quantia sigui superior, que s'implementi l’incentiu al treball i el mecanisme de reincorporació automàtic, així com nous complements en funció del territori on es viu.

Finalment, exigeixen una prestació universal d’ajuda a la criança, així com unes polítiques que garanteixin l’accés i el manteniment d’un habitatge digne.

RECOMPTE D'ARRELS: GAIREBÉ 1.400 PERSONES DORMEN AL CARRER A BARCELONA

Per altra banda, però també relacionat amb la situació de pobresa, Arrels va fer, el passat 13 de desembre, una nova sortida pels carrers de Barcelona per fer el recompte de les persones que dormen al ras a la capital de Catalunya.

En aquesta edició, van trobar un total de 1.384 persones dormint a la intempèrie. L'entitat assegura que és la xifra més elevada de totes les registrades fins ara a Barcelona i "posa sobre la taula la necessitat de polítiques de prevenció i de recursos que mirin a llarg termini i ofereixin alternatives d’allotjament estable".

Per territoris, Ciutat Vella i l’Eixample són els districtes on hi ha més persones dormint al ras.