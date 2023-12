Foto: @EP

El Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal d'aquest 2023 repartirà aquest divendres 22 de desembre un total de 2.590 milions d'euros en premis, la qual cosa suposa 70 milions més que l'any passat.

Des del passat 12 de juliol s'han posat en circulació 185 milions de dècims, cinc milions més que l'any anterior. Així, l'emissió ascendeix a 185 sèries de 100.000 números cadascuna i a 3.700 milions d'euros, 100 milions més, dels que es repartiran un 70 per cent en premis.

ORIGEN D'UN PREMI BICENTENARI

La Loteria Nacional espanyola , amb els seus colorits sorteigs i premis suculents, té una història rica i profunda que es remunta a les albors del segle XIX. El seu origen s'entrellaça amb esdeveniments històrics i la necessitat de trobar fonts innovadores de finançament per a l'Estat.

L'any 1811 Espanya es trobava enmig de la Guerra del Francès, una lluita contra l'ocupació napoleònica. Va ser en aquest context turbulent que el ministre de la Junta Suprema Central, Ciriaco González Carvajal, va proposar la creació d'una loteria com una manera de recaptar fons per a la hisenda pública.

El 4 de març de 1812, durant les Corts de Cadis, es va aprovar el Decret de Creació de la Loteria Moderna, que establia les bases per a la Loteria Nacional tal com la coneixem avui. El propòsit inicial era finançar la lluita contra l'ocupació francesa i ajudar a reconstruir el país després de la guerra.

La primera Loteria Nacional a Espanya es va celebrar a Cadis el 10 de desembre de 1812 , amb una sèrie de 40.000 bitllets. Tot i que els premis eren modestos en comparació dels actuals, l'entusiasme i l'acceptació del públic van ser evidents des del principi. Amb el temps, la Loteria Nacional va evolucionar i es va adaptar a les necessitats canviants de la societat i es va convertir en una font crucial d'ingressos per a l'Estat espanyol.

Una de les fites més notables en la història de la Loteria Nacional espanyola és el Sorteig Extraordinari de Nadal , que va tenir la seva primera edició el 1812. Conegut com "El Gordo", aquest sorteig, celebrat el 22 de desembre de cada any, ha aconseguit una rellevància cultural única a Espanya i més enllà. El Sorteig de Nadal no és només un esdeveniment per guanyar premis, sinó una tradició que uneix famílies i comunitats al voltant de l'emoció compartida.

Per tant, la Loteria Nacional a Espanya ha passat de ser una mesura financera d'emergència en temps de guerra a convertir-se en una institució arrelada a la cultura i la tradició del país. La seva longevitat i popularitat són testimoni de la seva capacitat per adaptar-se al llarg dels anys i continuar capturant la imaginació de generacions espanyoles. Més enllà dels premis i emoció del joc, la Loteria Nacional representa una part important de la història i la identitat d'Espanya.

CONSELLS PER NO ARRUÏNAR-TE SI ET TOCA LA LOTERIA

És probable que, si ets l'afortunat a qui li ha tocat algun dels grans premis, ja tinguis al cap mil plans amb els quals gastar-te els diners. Tot i això, és important destacar que set de cada deu guanyadors del sorteig acaben arruïnats en cinc anys, per la qual cosa és important saber com administrar-lo.

El primer consell dels experts és que cal distribuir els diners en diferents àrees, no destinar-ho tot a una sola parcel·la. De fet, una de les coses que es podria fer seria amortitzar préstecs, com ara la hipoteca, ja que part del que es paga mes a mes són interessos. Per tant, com més aviat millor t'ho treguis de sobre, molt millor.

Un altre dels consells pot ser invertir part dels diners, ja que es podria arribar augmentar de manera significativa el premi. Tot i això, cal tenir clar la primera regla d'or de la inversió: "No invertir en allò que no s'entén".

Per als inversors més tradicionals, hi ha opcions de dipòsits que proporcionen taxes anuals entre el 4,10% i el 4,30% TAE. Tot i això, en considerar invertir en dipòsits, és aconsellable diversificar en almenys quatre entitats financeres diferents. Això garanteix que el capital estigui protegit pel Fons de Garantia de Dipòsits, que cobreix fins a 100.000 euros per banc i titular.