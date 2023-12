Dues persones observen el temporal. Foto: Europa Press

Les fortes ratxes de vent i l'onatge posaran aquest divendres, 22 de desembre, 7 comunitats autònomes en risc (avís groc) i risc important (avís taronja), mentre que les Illes Canàries tindran risc per precipitacions, segons la predicció de l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, Girona, Lleida, Tarragona, Osca, Terol i Saragossa estaran en risc per fortes ratxes de vent que podran assolir fins als 90 km/h, mentre que Castelló tindrà risc important per vents que podran arribar als 100 km/h.

També en aquesta jornada, Astúries, Cantàbria, la Corunya, Lugo, Guipúscoa, Biscaia i Castelló activaran els avisos per onatge per vents de l'oest i nord-oest que podran afavorir l'aparició d'onades de fins a 5 metres d'alçada. A més, a Girona i Tarragona s'ha activat l'alerta taronja per onades de 3 metres a mar endins pel vent del nord-oest de 60 a 70 km/h.

En el cas de les Illes Canàries, Lanzarote, Fuerteventura i Gran Canària tindran risc per precipitacions que es podran deixar fins a 20 litres per metre quadrat en una hora.

L'AEMET preveu cels ennuvolats amb precipitacions en forma de ruixats a les Illes Canàries, on a la tarda podrien ser localment forts i ocasionalment acompanyades de tempestes a les illes orientals.

A la Península, s'espera un predomini de cels ennuvolats o coberts al Cantàbric oriental i als Pirineus, amb precipitacions febles que localment poden ser moderades. Les pluges també es podrien estendre de manera ocasional a la resta de l'àrea cantàbrica i nord de Galícia on predominaran els intervals ennuvolats.

A la resta del país ia les Balears predominarà un temps anticiclònic amb cels poc ennuvolats o clars, si bé s'espera nuvolositat baixa matinal, amb probabilitat de boires i boires matinals a les valls del Tajo i Guadiana i especialment a l'altiplà Nord, on es espera que siguin més denses. Aquestes boires també es preveuen a Galícia, muntanyes del nord i la Ibèrica i en costes del nord-oest. Als Pirineus podrien ser persistents.

D'altra banda, les temperatures màximes tendiran a augmentar, de manera més acusada al sud-est peninsular; baixant a l'altiplà Nord, de nou a causa de les boires. Les mínimes augmentaran a Llevant i terç sud-est peninsular, amb pocs canvis a la resta. Aquest divendres hi haurà descensos a les Canàries i s'esperen gelades moderades als Pirineus, i febles en zones limítrofes al sud, així com a l'altiplà Nord, sistemes Central i Ibèric i serres del sud-est sense descartar que s'estenguin a altres zones d'interior.

Finalment, els vents seran alisis a les Canàries, rolant a vent de l'est, i vent de component nord al Cantàbric. Tramuntana i cerç en terç nord-est peninsular i Balears, amb intervals de fort i ratxes molt forts a l'Empordà , cims Pirineus i baix i mig Ebre. Vent fluix a la resta, amb predomini de ponent a l'Estret i Alborà i de la component nord a la resta.