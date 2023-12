El primer premi

A les 13.17 d'aquest divendres 22 de desembre, després d'un sorteig llarg i en què s'ha fet esperar, ha sortit el primer premi de la Loteria Nacional de Nadal, més conegut com El Gordo . De fet, és el sorteig en què aquest premi ha trigat més a sortir, ja que faltaven pocs minuts per a les 13.30, la data límit en què deixaven de sortir les boles.

El més tardà fins ara havia sortit el 2014, quan no va aparèixer fins a les 13.00 hores i el 2018 es va demorar fins a les 12.35 hores.

El premi més esperat i cobejat del sorteig d' aquest 2023 està dotat amb 4 milions d' euros a la sèrie , cosa que significa que equival a 400.000 per dècim.

Els dècims, entre d'altres, s'han venut a localitats de Catalunya com Barcelona, Badalona i Sant Vicenç dels Horts , entre d'altres, encara que ha quedat molt repartit, amb premis també per a localitats com La Roda (Albacete).

L'any passat el Gordo va ser per al 05490, venut en moltíssimes localitats espanyoles.

L'última vegada en què el primer premi únicament es va vendre en un lloc va ser el 2016, quan la capital espanyola, Madrid, va repartir totes les butlletes premiades.

Un any abans, el 2015, també es va vendre íntegrament al mateix municipi, Roquetas de Mar (Almeria).

EL GORDO A CATALUNYA

Barberà del Vallès, Hospitalet de Llobregat, Rubí, Sant Vicenç de Castellet, Vic, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Barcelona, Sort, Reus, Tarragona, Salou, La Jonquera i Platja d'Aro són alguns dels municipis catalans a els que, alguna vegada, ha caigut el Gordo.

La primera vegada que es va sortejar la loteria per Nadal va ser el 18 de desembre de 1812 a Cadis, de manera que aquest sorteig, el més important de l'any, té més de dos segles d'història.