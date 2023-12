Un arbre sense fulles, a 21 de desembre de 2023, a Cerceda, Madrid (Espanya). - Rafael Bastant - Europa Press

Aquest cap de setmana continuarà la situació anticiclònica que s'està vivint al llarg de la setmana, amb cels pràcticament clars a tota la Península que continuaran el diumenge 24 de desembre, dia de la nit de Nadal, i el dilluns 25 de desembre, dia de Nadal, segons la predicció de l‟Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, per a aquest dissabte 23 de desembre s'esperen cels pràcticament clars a tota la Península, excepte a l'interior de l'altiplà nord, a causa de les intenses boires i boires, i al Cantàbric Oriental i Pirineu Occidental, on farà acte de presència la pluja. També romandran els cels molt ennuvolats a Cantàbric Oriental i Alt Ebre.

A les Canàries, s'activarà l'avís groc a Gran Canària per precipitacions de fins a 30 litres per metre quadrat (l/m2) en una hora, especialment a l'est de l'illa.

Les temperatures màximes augmentaran als Pirineus i Sistema Ibèric i hi haurà descensos a l'oest de Castella i Lleó, Mitjà Ebre, Catalunya i Llevant, mentre que les mínimes baixaran especialment al nord i nord-est peninsulars. Les gelades seguiran afectant els dos altiplans i sistemes muntanyosos. El vent bufarà fort del nord-oest al Cantàbric Oriental, Ebre, València o Baix Ebre. A les Canàries, bufarà component aquest fluixa.

El diumenge 24 de desembre seguirà el temps anticiclònic amb cels clars, a excepció de zones dels dos altiplans i la Vall de l'Ebre, on les boires podran ser persistents especialment en aquestes dues últimes regions.

A les Canàries, continuaran les precipitacions a les illes orientals, encara que de menor intensitat, estant el cel poc ennuvolat a les illes orientals.

Les temperatures màximes estaran en ascens a zones muntanyoses de la meitat nord i en descens a zones baixes d'aquestes regions. Els vents seran en general fluixos i febles en zones del nord-oest.

La setmana que ve arrencarà amb la situació anticiclònica d'aquests dies i, per tant, molt semblant a aquest divendres i cap de setmana, encara que la presència d'un fort d'un front atlàntic a partir de dimarts deixarà precipitacions febles a zones del nord-oest i un canvi de temps a meitat de la setmana que ve a la meitat nord peninsular.

Pluges per acabar l'any

Així, per al dimecres 27 i dijous 28 de desembre, és probable que un front atlàntic creui la Península de nord-oest a sud-est, donant lloc a cels molt ennuvolats o coberts al seu pas ia precipitacions, més intenses a l'extrem nord-oest i poc probables a l'extrem sud-est. Podrien ser en forma de neu dijous a zones de muntanya de la meitat nord i és probable que les temperatures pugin.

Els vents creixeran del sud-oest dimecres, amb més intensitat en el quadrant nord-oest i terç oriental. A les Canàries, és probable que els vents siguin de component aquest, sense descartar

precipitacions febles al nord-est de les illes més muntanyenques.

Pel divendres 29 i el dissabte 30 de desembre, l'escenari més probable és que nous fronts més actius que l'anterior recorrin la Península de nord-oest a sud-est. Les precipitacions serien més intenses a Galícia i poc probables al sud-est.

Amb gran incertesa, la cota de neu podria baixar per sota de 1.200 metres al terç nord al final, amb vents més intensos del sud-oest. A les Canàries, s'esperen vents fluixos, sense descartar alguna precipitació feble al nord-est de les illes més muntanyoses.