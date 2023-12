Homer Simpson @ep

Ja s'ha repartit la Grossa de la Loteria de Nadal. Ha arribat les 13:17 d'aquest divendres 22 de desembre després d'un llarg sorteig en què molts espanyols han esperat el seu moment per celebrar que s'havien convertit milionaris. I alguns ho han fet, però la gran majoria ens hem quedat amb cara de pòquer en veure un dels números més estranys –i lletjos– que ha sortit en la història de la Loteria: el 88.008. I la resta és història, seguim sent pobres.

Però no passa res, perquè la fortuna és imprevisible i capritxosa, arribant el dia menys esperat - quan arribarà aquest dia? - per canviar-nos la vida. I mentrestant, sempre queda el consol dels pobres, la possibilitat de recolzar-se en una idea absurda per sentir-te igual de bé quan, insistim, avui has guanyat 0 euros. Ni el reintegrament.

Els Simpson tenen experiència a preveure tot el que passarà a la humanitat i, per tant, també han previst que avui continuaries sent igual de pobre. Per això, Homer ens va donar el millor consol que es pot donar en un dia com aquest, recordant el que "mai" podran comprar els que aquest divendres sí que han estat premiats amb el premi: