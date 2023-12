Arxiu - El 'handling' d'Iberia invertirà més de 100 milions per aconseguir zero emissions netes el 2025. - IBERIA - Arxiu

Els sindicats UGT i CCOO han rebutjat continuar les negociacions amb l'aerolínia Iberia i han reprès la convocatòria de vaga per als treballadors del handling durant el Nadal, aquesta vegada per als dies 5, 6, 7 i 8 de gener, en plenes festes de Reis i operació tornada de les vacances de Nadal.

Segons un comunicat emès per Iberia, després d'una primera reunió celebrada amb el Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible, els sindicats han rebutjat continuar amb les converses per trobar una via alternativa a l'autohandling.

La companyia assegura haver fet una oferta "ambiciosa" que serviria per "reforçar encara més els drets dels treballadors", garantint el V Conveni del sector "de per vida".

L'oferta realitzada per Iberia garantiria, segons l'aerolínia, tots els llocs de treball per subrogació, i per això no hi hauria "ni destrucció d'ocupació ni eliminació directa de llocs de treball".

A més, garanteix també el salari calculat en base als darrers 12 mesos, la mateixa jornada anual i dies de vacances que el darrer any, l'antiguitat del treballador, el mateix tipus de contracte i grup laboral, la revisió salarial establerta en conveni, així com els drets adquirits sobre lús dels bitllets davió i els plans de pensions.

Creació d'un model híbrid

Durant la trobada la companyia va posar sobre la taula la creació d'un model híbrid participat per una empresa del grup IAG, explorant la possibilitat que aquest vehicle fos 100% del grup IAG als aeroports on "tingués sentit", que faria el handling per totes les aerolínies d'IAG als vuit aeroports on la companyia va perdre la llicència després del concurs de serveis de terra d'Aena i que preservaria la posició competitiva del negoci. Tot i això, aquesta proposta ha estat rebutjada pels sindicats.

Iberia assegura que després de la convocatòria de vaga confirmada avui, "les propostes fetes per la companyia queden automàticament retirades". Per tant, l'única solució prevista és la subrogació a les empreses adjudicatàries del concurs d'Aena. Iberia assegura que facilitarà aquest procés de subrogació i vetllarà perquè es respectin "totes les garanties establertes legalment".

Crida a la responsabilitat



Al comunicat fet públic després de conèixer la convocatòria de vaga per part dels sindicats, Iberia reitera la seva crida a la desconvocatòria de la vaga i demana als sindicats que "tornen al camí de la responsabilitat".

La companyia assegura que no farà l'autohandling a causa de l'"important impacte" que suposaria als seus comptes i, especialment, per la notable pèrdua de competitivitat a favor de les línies aèries que atendrien les companyies adjudicatàries del concurs d'Aena. "L'autohandling als vuit aeroports assestaria un cop definitiu al futur del negoci del servei de terra", asseguren des de l'aerolínia.

"Una vaga en plena festes de Reis només causarà enormes perjudicis, especialment, milers de viatgers que trien aquestes dates per gaudir amb les seves famílies", assegura l'aerolínia, que adverteix que convocar una vaga en aquestes dates nadalenques afectaria més de 90 companyies aèries.

Aquesta mateixa setmana la UGT i CCOO havien decidit posposar la convocatòria de vaga després de l'oferiment del Govern per intervenir en el conflicte. Així aquest dimecres, tots dos sindicats van mantenir una sèrie de converses amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible per buscar una solució.

Segons els sindicats, en el marc de les negociacions la companyia aèria va proposar la creació d'una empresa liderada per una adjudicatària guanyadora dels concursos, amb una participació majoritària al 80%, juntament amb una empresa minoritària que pertanyés a IAG, que seria Yellow Handling.

Els sindicats van considerar que aquesta "invenció" era "il·legal" per no complir amb el reial decret corresponent. Segons la seva opinió, això suposaria una segregació del negoci i, alhora, l'incompliment dels acords signats en els darrers convenis.

Els sindicats acusen de "trilerisme"

Els sindicats asseguren que durant la reunió d'aquella setmana a la seu d'Iberia la companyia va fer un exercici de "trilerisme i prestidigitació". Segons han explicat a Europa Press fonts de la negociació, el Ministeri de Transports ha plantejat alternatives sobre les quals establir noves vies de negociació i intentar arribar a un acord per als treballadors dels aeroports afectats per la pèrdua de les llicències de handling.

Segons ha pogut saber Europa Press durant les converses, s'ha debatut la possibilitat d'una empresa participada al 100% per Iberia que gestionés l'autohandling i malgrat avançar en aquest disseny, "no s'ha acabat de concretar res". Els sindicats es reafirmen que Iberia deu fer-se càrrec de l'assistència de les companyies del grup IAG "en propi".

Des dels sindicats es reclama a la companyia que garanteixi un pla de viabilitat per al negoci del handling, una solució per als vuit aeroports afectats, i que en cas d'existir excedents de plantilla que suposi un sobrecost a la nova operació, que faci un "acord exprés de desvinculació pactat" (ERO).

Els sindicats asseguren que l'actitud "oportunista" de la direcció de l'empresa no els deixa cap altre camí que convocar mobilitzacions del 5 al 8 de gener reiterant que "la irresponsabilitat és una vegada més de la companyia".