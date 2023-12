Raïms @FACUA

El preu del raïm als supermercats i hipermercats s'ha incrementat fins a un 227% els dos últims mesos. Aquesta és una de la conclusió que s'extreu del seguiment de preus realitzat per FACUA-Consumidors en Acció al llarg de tot l'any a vuit grans supermercats i hipermercats del país ( Veure taula ).

A Aldi, el paquet de 500 grams de raïm sense llavors marca El Mercat estava a l'octubre en oferta a 1,19 grams. Ja al novembre, el preu va augmentar als 3,19 euros mentre que aquest mes de desembre ha tornat a pujar fins als 3,89 euros. L'encariment d'aquest producte en aquesta cadena alemanya ha estat del 227% en només dos mesos.

A Alcampo, la safata de raïm blanc sense llavors de 500 grams estava a 1,79 euros a l'octubre, mentre que al novembre va pujar a 1,92 i al desembre fins a 3,00 euros. (increment del 67%). A Mercadona, la pujada en aquest mateix període ha estat de 56% (d'1,75 a 2,73 euros); a Eroski del 56,3% (d'1,74 a 2,72 euros) ia Lidl del 53,7% (d'1,69 a l'octubre a 2,69 euros al desembre).

A Carrefour, per la seva banda, aquest mateix paquet de raïm estava a 1,84 euros a l'octubre, va pujar a 2,25 al novembre fins a assolir els 2,65 euros al desembre (increment del 44%).

FACUA recorda que el raïm, igual que la resta de fruites i altres aliments bàsics, tenen actualment l'IVA rebaixat del 4% al 0%. Segons el Reial decret llei pel qual està vigent aquesta mesura, cap d'aquests productes no pot pujar de preu llevat que estigui justificat per un increment dels costos.

Comparativa anual

FACUA també ha comparat el preu que tenien el raïm el desembre del 2022 amb què tenen aquest darrer mes del 2023. La presa de preus s'han dut a terme els dies 5, 12, 15 i 18 de desembre.

A Aldi, la safata de 500 grams de raïm sense llavors marca El mercat costa actualment 3,89 euros davant els 2,69 euros del desembre de l'any passat (un 44% més car).

Lidl també ha augmentat el preu d'aquest producte un 35% respecte al que tenia el desembre del 2022. Aquest any el paquet de 500 grams és de 2,69 euros, mentre que el 30 de desembre de l'any passat estava en oferta a 1 ,99 euros.

A Mercadona, la safata de 500 grams de raïm blanc sense llavor estava el desembre de l'any passat a 2,50 euros, quan aquest desembre és a 2,73 euros (un 9% més). A Hipercor, el quilo de raïm blanc sense llavors és aquest any un 9% més car que l'any passat. A 6,95 euros es venien el desembre del 2022 ia 7,59 euros el desembre del 2023.

Per la seva banda, hi ha tres cadenes on comprar aquest producte tan demandat de cara a la nit de Cap d'Any és més barat que fa un any. A Alcampo, per exemple, el paquet de raïms sense llavors de 500 grams costava 3,19 euros el desembre del 2022, mentre que actualment és a 3,00 euros (un 6% més barat).

Deu cèntims menys que l'any passat costa aquest mateix paquet de raïm a Carrefour. De 2,75 euros el desembre del 2022 als 2,65 euros actuals (un 3,6% menys). A Eroski, aquest producte és un 2,5% més barat que fa un any (2,79 euros el desembre del 2022 pels 2,72 de desembre del 2023).

FACUA torna a demanar al Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 que obri una investigació per determinar si les grans cadenes de distribució estan vulnerades la llei en aplicar pujades de preus a aliments afectats per la rebaixa de l'IVA com és el cas del raïm .