Arxiu - Fotos de recurs de cotxes - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Arxiu

Fiscalia Superior de Catalunya detalla a les seves memòries del 2022 que unes 34 persones condueixen al dia sense llicència o permís al territori català: en total hi va haver 12.364 persones que van conduir sense carnet el 2022, davant dels 11.645 que ho van fer el 2021.

Aquest divendres la fiscal delegada de Seguretat Viària de Barcelona, Isabel López, ha explicat durant la presentació de les Memòries de Fiscalia de Barcelona 2022 que aproximadament un 40% dels acusats d'un delicte de seguretat viària condueixen sense permís o sense punts.

Un altre 40% correspon a persones que condueixen sota els efectes de l'alcohol i les drogues, encara que el 96% d'aquest percentatge és per alcohol.

"S'ha demostrat científicament que a partir de 0,40 g/ml tothom té certa influència en la conducció. És delicte conduir amb 0,60 perquè ja ets un perill. Malauradament, aquests estudis tan avançats que tenim de l'alcohol no els tenim amb les drogues", ha manifestat.

A més, ha explicat que a les vistes orals per aquests delictes més d'un 90% arriba a un acord, i que els que no arriben a una conformitat són els multireincidents i persones en situació irregular a Espanya.

Objectius

Els objectius de López al càrrec són intentar que els assumptes no s'eternitzin als jutjats d'instrucció i resoldre les responsabilitats civils en fase d'instrucció, perquè les víctimes cobrin "com més aviat millor".

"Si no hi ha discussió de si un vehicle és el responsable d'aquesta mort o d'aquestes lesions, no ens hem d'esperar fins a judici oral", ha afegit.

Vehicles de mobilitat personal

Ha destacat els problemes de l'"anonimat" dels conductors de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) com a patinets que no porten matrícula.

"És molt difícil trobar la persona si fuig del lloc de l'accident. La sort o l'avantatge del consol de les víctimes de trànsit és que sempre hi ha una assegurança o un consorci que paga", ha expressat López.

Alhora, ha lamentat la conducta dels conductors de VMP: "La gent quan condueix cotxes o motos no passen en vermell. En els casos dels patinets, sí".