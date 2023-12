Agraciats amb el 'Primer Premi' del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal 2023 corresponent al número 88008 celebren la seva sort a l'administració Doña Manolita, a 22 de desembre de 2023, a Madrid (Espanya). - Carlos Luján - Europa Press

El Sorteig Extraordinari de la Loteria Nacional ha repartit premis per gairebé tot Espanya, on no han fallat els anomenats llocs 'fetiche' que han tornat a repartir sort, com l'administració Donya Manolita de Madrid, la 'Gasolinera de la Sort' de Tenerife o el bar 'Flax' de Valdeganga (Albacete) mentre que el premi 'Gordo', el 88.088, s'ha deixat caure per primera a El Hierro i ha tornat a Toledo 53 anys després.

Catalunya ha pessigat el 'Gord', el segon, un quart i set cinquens premis del Sorteig. En el cas del 'Gordo', destaca l'administració ubicada al centre comercial de les Arenes (Barcelona), que ha venut dècims del primer premi i quatre cinquens premis. El propietari, Víctor Fernández, ha afirmat que, segons ell, ha estat gràcies a "una pedra d'or que la va deixar aquí la deessa Fortuna" i que freguen els compradors.

En el cas de la Comunitat de Madrid, aquest any la sort ha partit del Barri del Pilar del districte Fuencarral-El Pardo, de l'intercanviador de Moncloa i del centre de la capital amb la popular administració 'Doña Manolita', que ha tornat a repartir el 'Gordo' més mandrós de la història, amb pluja de cinquens premis en la seva arrencada. Aquesta administració ha “regat de milions” la ciutat de Madrid, repartint 4.480.000 euros.

La curiositat del dia a 'Doña Manolita' ha estat protagonitzada per Lucas i Begoña, portadors del número 88.009, un número més que el 'Gordo', premiat amb 20.000 euros a la sèrie. "És una sensació agredolça, perquè bé, estàs tan a prop d'aconseguir-ho i et quedes aquí, però bé..." ha relatat Lucas als mitjans.

També a Madrid, Rocío Arias, la lotera de l'administració 205 del Barri del Pilar on ha tocat el 'Gordo' i que ha repartit més de 205 milions d'euros, ha reconegut que el número va ser venut gràcies al seu marit, mort el passat mes de setembre. "Ho ha portat ell des de les portes del cel", ha rememorat.

A Andalusia, el 'Gordo' ha repartit per les vuit províncies andaluses un total de 226.800.000 euros (576 dècims), més de 200 milions entre les províncies de Sevilla i Jaén. Precisament Sevilla, juntament amb Cadis, segueixen sent les ciutats andaluses que més vegades han estat afavorides, ja que hi han recaigut el 'Gros' en 19 i 13 ocasions, respectivament, en tota la història del sorteig, segons dades de Loteries i Apostes de l'Estat consultats per Europa Press. Darrere d'aquestes capitals se situa Màlaga, dotze vegades premiada amb el premi més gran de la Loteria de Nadal.

Les Illes Canàries també han estat agraciades aquest any en un Sorteig que ha repartit uns 27,7 milions a les illes de Tenerife, Fuerteventura, Gran Canària, Lanzarote, La Palma i El Hierro mentre que la sort va ser esquiva a La Gomera i La Graciosa .

El pessic més generós se'l va endur el Gros, amb la venda de 51 dècims que han repartit un total de 20,4 milions a les illes de Tenerife -on la Gasolinera de la Sort, ubicada al municipi de Granadilla d'Abona, va tornar a encertar amb sis dècims i on un grup dels seus treballadors han resultat premiats amb el 88.979, un dels cinquens premis--, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canària i per primera vegada a El Hierro, que en va distribuir dos dècims, a l'administració de loteries 'L'Illa del Tresor' a la capital, Valverde.

"Estava perdent l'esperança una altra vegada però l'esperança no s'ha de perdre mai", ha comentat la propietària, Tibisara, en declaracions a 'Televisió Canària'. L'administració, amb 13 anys de camí a l'illa, ja havia repartit algun cinquè premi en el passat, i aquest 88.008 va ser un "últim encàrrec" i un impuls d'última hora a iniciativa de la germana de la propietària.

'El Gordo' de la loteria també ha recorregut la Comunitat Valenciana deixant al seu pas 11 sèries i 55 dècims per les tres províncies. La localitat on més ha somrigut la sort a les localitats valencianes de Vilamarxant i Alberic, on s'han repartit més de 100 dècims del 'Gordo', ia les localitats alacantines de Biar i Cañada s'han repartit 92,5 milions del tercer premi.

El Sorteo ha deixat gairebé 20 milions d'euros a Aragó, amb la ciutat de Terol com la més agraciada ja que s'hi ha venut una sèrie del 'Gordo', que ha deixat 4 milions, i el primer dels cinquens premis -- 54.274--, venut íntegrament a la capital, on ha repartit 11,1 milions d'euros en participacions del Casino de la ciutat i la Comissió de Festes de la localitat d'Argente, entre d'altres.

A Castella i Lleó s'han repartit 11,45 milions d'euros a través del 'Gordo', així com el segon premi (58.303), un dels quarts premis (41.147) i sis dels cinquens premis. La localitat pacense d'Almendralejo ha estat la més agraciada amb el 'Gordo', ja que l'administració de Loteries número 3 ha venut quatre dècims d'aquest número, en què ha repartit 1,6 milions d'euros.

A Astúries, el Sorteig ha repartit 4,48 milions d'euros en premis, amb el 'Gordo', el segon i cinc cinquens que han portat la sort a dotze municipis asturians --Llanes, Gijón, Oviedo, Cudillero, Ribadesella, Avilés, Cangas del Narcea, Castropol, Laviana, Murs del Nalón, Gozón i Pravia--. No ha caigut res del tercer ni dels dos quarts premis a Astúries.

Aquest any, les administracions de loteria 'La Caprichosa', de Toledo, i 'El Quixot d'or', d'Alcázar de San Juan (Ciudad Real), s'han alçat com les més afortunades de tota la comunitat, en un sorteig que ha deixat 17.272.000 euros a tota la regió i que ha portat per primera vegada en 53 anys el 'Gros' a la capital regional.

Repeteixen a la seva cita amb la sort

A Castella-la Manxa han repartit sort vells coneguts com el Bar 'Flax', a Valdeganga (Albacete), que fa vuit anys consecutius que reparteix premis d'aquest Sorteig. "No sé com ho fem, jo crec que és per les ganes i la il·lusió que li posem. Sempre diem vingui que tocarà i, fixa't, toca", explica a Europa Press la propietària de l'establiment, Juani Escobar.

Una altra 'repetidora' ha estat l'Administració número 1 de Santander, que continua amb la seva bona ratxa de sort al Sorteig després de repartir diversos premis els últims anys. Aquest 2023 ha estat agraciada amb un cinquè, el 45.353, del qual ha venut almenys una sèrie i que “sap molt bé”.

Al País Basc destaca l'Administració número 41 de Bilbao, que ha repartit 5,4 milions d'euros de 90 sèries del 57.421, un cinquè permis venut íntegrament en finestreta mentre que l'estanc Urioste de la localitat biscaïna d'Ortuella ha venut una sèrie de ' Gordo', a través de la màquina, 4 milions "molt repartits".

A Galícia, el 'Gordo' s'ha venut en un total de 17 municipis gallecs, encara que en la gran majoria ha deixat pessics, amb dècims solts. A Pobra do Caramiñal (la Corunya) ha estat la localitat més agraciada per aquest primer premi, amb un total de vuit milions d'euros i destaca el cas de Riotorto (Lugo), que ha venut més dècims d'un cinquè premi que el número de habitantants censats.

A més, el Sorteig ha deixat uns 3,7 milions d'euros a la Regió de Múrcia en grans premis. En el cas del 'Gros', ha estat venut en nou administracions de set municipis de la Regió, concretament a Múrcia, Molina de Segura, Mazarrón, Font Álamo, Sant Pere del Pinatar, Claveguera i Bullas.

El Sorteo ha deixat a Navarra un pessic de 1.690.000 euros gràcies a quatre dècims del premi Gros venuts a Pamplona i Cordovilla, i part de quatre cinquens premis mentre que la sort de la Loteria de Nadal ha volgut arribar aquest any a manera de 'cinquens' premis a la Rioja.