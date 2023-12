Els sindicats sumen 258.647 afiliats a Catalunya, 100.000 menys que fa 13 anys. EP

Els sindicats CC.OO. de Catalunya i UGT de Catalunya sumen actualment 258.647 afiliats, fet que suposa una reducció del 27,6% del nombre d'afiliats des del pic el 2010, quan entre les dues organitzacions sumaven 357.320.

Segons dades facilitades pels sindicats a Europa Press, el 30 de novembre de 2023, CC.OO. tenia a Catalunya 146.964 afiliats i UGT uns 111.683, cosa que els converteix en els sindicats catalans majoritaris.

Pel que fa a l'històric d'afiliació, del 2003 al 2008 ambdós sindicats van registrar una tendència creixent del nombre d'afiliats: UGT va passar dels 141.110 del 2003 als 168.475 del 2008 i CC.OO. va passar de 157.848 a 185.672 els mateixos anys.

Amb l'inici de la crisi econòmica el 2008 aquests sindicats van registrar rècord d'afiliació: el punt àlgid de CCOO. va ser el 2009 amb 187.097 afiliats i el d'UGT va ser el 2010 amb 173.539.

A partir del 2010, tots dos van perdre progressivament afiliats, encara que amb evolucions diferents: mentre que la UGT es va mantenir amb uns 150.000 afilats del 2013 al 2019 i va baixar fins als 119.825 el 2020; CC.OO. va arribar als 140.078 afiliats el 2016 i va créixer fins als 147.632 el 2020.

"DECLIVI"



El director de l'Institut d'Estudis del Treball de la UAB, Óscar Molina, ha analitzat en declaracions a Europa Press que l'afiliació té components cíclics i que en els darrers anys hi ha una tendència al "declivi", especialment en el context europeu.

Ha augurat que els números que van aconseguir els sindicats el 2010 no es repetiran i ha explicat que els treballadors ja no s'afilien per qüestions ideològiques, sinó amb "motius instrumentals", és a dir, per fer front a situacions complicades o litigis a les seves empreses.

ALTRES SINDICATS



Pel que fa als altres sindicats amb més representació, Usoc va tancar el novembre d'aquest any amb 25.081 afiliats, CGT a Catalunya amb 21.637 i la Intersindical-Csc amb 6.314.

Preguntat per l'aparició de nous sindicats professionals, Molina ha detallat que cada cop hi ha més organitzacions sindicals diferents, però ha considerat que "el sistema complica que els nous creixin".

REPRESENTANTS



Pel que fa als representants sindicals, a Catalunya CC.OO. en té 21.675; UGT en té 19.890; Usoc 2.634; CGT 1.618 i la Intersindical-Csc 1.078, segons les darreres dades de la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat, a 30 de juny de 2023.

Aquests cinc sindicats sumen 46.895 representants, un 89% dels 52.861 representants sindicals que hi ha a tot Catalunya, i la resta de sindicats existents tenen menys de 1.000 representants cadascun.