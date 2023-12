En una mostra de cobertura televisiva unificada, totes les cadenes estatals transmetran el discurs nadalenc de Felip VI. EP

Les televisions generalistes d'àmbit estatal públiques i privades, i totes les autonòmiques públiques integrades a la Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA), a excepció de la televisió basca EiTB, emetran aquest any el tradicional discurs nadalenc del Rei, a partir de les 21.00 hores del 24 de desembre.

Felip VI transmetrà el seu missatge nadalenc a la ciutadania, on habitualment tracta els temes que més repercussió han tingut entre la societat al llarg de l'any, alhora que desitja unes bones festes a tots els espanyols.

Així, a través de La 1, La 2 i el Canal 24 Hores, així com a través d'Antena 3, Telecinco, laSexta, Cuatro i Trece es podrà seguir el discurs del monarca, segons han informat a Europa Press els diferents grups de comunicació.

Alhora, fonts de la Corporació pública han explicat que RTVE, com altres anys, s'encarregarà de distribuir el senyal institucional i traduirà el missatge del monarca a llengua de signes.

Com en anys anteriors, la televisió basca EiTB no oferirà el discurs del monarca a cap dels seus canals. L'últim cop que EiTB va emetre el discurs va ser l'any 2011, amb el govern del lehendakari socialista Patxi López.

La resta de les cadenes de la Federació d'organismes de ràdio i televisió autonòmics (FORTA) sí que emetran el missatge del Rei a les seves cadenes autonòmiques, de manera que es podrà seguir a la Comunitat Valenciana, Andalusia, Balears, Canàries, Madrid, Galícia, Aragó , Astúries, Múrcia, Castella-la Manxa i Catalunya, aquesta última en 3/24, el seu canal informatiu. Navarra Televisió i Castella i Lleó Televisió també oferiran el discurs.

També les ràdios, com ara RNE o la Cadena COPE, ofereixen el missatge nadalenc del monarca. Per part seva, a les 20.50 hores, a la Cadena SER comença l'espai, analitzat per Aída Bao, en companyia d'Antón Losada i Mariola Urrea; i a les 21.00 hores, Onda Cero emet en directe el discurs del Rei, dins de l''Especial Nit de Nadal' que condueix Jota Abril.