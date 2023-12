Les acusacions de rentat de diners i corrupció, recolzades per investigacions periodístiques i el Departament de Justícia dels EUA, es mantenen malgrat el seu alliberament, generant incertesa sobre el futur judicial. Getty Images

En un gir inesperat, l'empresari colombià Alex Nain Saab Morán va ser alliberat el 20 de desembre de la presó de Miami per decisió del president dels Estats Units, Joe Biden. La notícia es produeix en el marc d'un acord bilateral, on el govern de Maduro va accedir a alliberar 10 ciutadans nord-americans detinguts a Veneçuela.

Saab, inicialment detingut a Cap Verd el juny del 2020 i acusat de rentat de diners, ha estat assenyalat com un dels principals testaferros d'esquemes de corrupció al govern veneçolà, segons els EUA, i altres països, inclosa Colòmbia.

Tot i els esforços del govern de Maduro per evitar la seva extradició als EUA, Saab va ser portat a Miami a l'octubre de 2021. Durant la seva detenció, el govern veneçolà li va atorgar la ciutadania i el va designar ambaixador davant la Unió Africana.

La història de Saab està marcada per contractes milionaris, com el signat el 2011 per importar materials prefabricats destinats al projecte de construcció d'habitatges a Veneçuela. Tot i això, al·legacions indiquen que els habitatges no van ser construïts o ho van ser amb sobrecostos. Altres contractes estaven relacionats amb la importació d'aliments, com a part dels Comitès Locals d'Abastiment i Producció (CLAP) impulsats pel govern veneçolà.

Investigacions periodístiques i acusacions del Departament de Justícia dels EUA apunten Saab com a part d'una xarxa de rentat de diners, contractes fraudulents i corrupció en el règim chavista. Tot i les expectatives d'obtenir respostes durant el seu judici a Miami, el seu alliberament planteja incerteses sobre la resolució de les preguntes pendents sobre la seva participació en aquests assumptes.