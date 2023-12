Des de la política fins a qüestions personals, el consens apunta cap a la necessitat de preservar la pau i l'harmonia en aquestes trobades familiars. EP

En el marc de les festivitats nadalenques, es va consultar ciutadans sobre els temes considerats inadequats per als àpats familiars de la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any. La majoria aclaparadora coincideix en la necessitat d'evitar discussions polítiques, especialment si hi ha divergències d'opinió. L'amnistia als independentistes catalans es destaca com un tema particularment delicat i assenyalat com un tabú que no s'hauria d'esmentar durant aquestes trobades familiars.

TEMES A EVITAR

La música, especialment les nadales, es proposa com una eina per fomentar la pau i desviar latenció de temes que podrien exacerbar les diferències ideològiques. A més de la política, se suggereix evitar discussions sobre futbol, religió, feminisme i qüestions laborals. La diplomàcia en aquest darrer aspecte és crucial per evitar situacions incòmodes, especialment quan hi ha disparitat de situacions laborals entre els presents.

Es consideren inoportunes les preguntes personals sobre relacions, matrimoni, fills i altres aspectes de la vida privada durant les celebracions nadalenques. S'emfatitza la importància de respectar la privadesa i evitar incomodar els qui podrien sentir-se incòmodes amb aquestes indagacions.

Pel que fa al tema de la mort, es destaca que el Nadal és una època de celebració i alegria, per la qual cosa és preferible evitar referències que puguin generar tristesa o silencis incòmodes, especialment si hi ha hagut pèrdues recents a la família.

MODERAR EL CONSUM D'ALCOHOL

Davant la possibilitat d'una discussió, se suggereix una estratègia de desviar-se i entaular conversa amb una altra persona present, evitant tensions a les trobades familiars. El consum d'alcohol moderat es presenta com una recomanació clau per preservar l'harmonia, ja que l'excés pot exacerbar tensions i donar lloc a situacions conflictives. Es destaca la importància de centrar-se en els aspectes positius del Nadal, com ara l'amor i la unitat familiar, per aconseguir que aquestes festivitats compleixin el propòsit de generar moments de pau i felicitat.