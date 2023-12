La comunitat, dividida geogràficament i litúrgicament, desafia les directrius papals, marcant un conflicte eclesiàstic de magnituds no vistes des del 1988. VATICAN NEWS

En una inusual disputa eclesiàstica en una diòcesi de l'Índia, el Papa Francesc estableix un ultimàtum que venç el 25 de desembre per resoldre un conflicte entre sacerdots de l'Església catòlica de ritu siromalabar. La tensió va arribar al punt àlgid quan l'enviat papal va ser rebut amb una pluja d'ous, i la policia va haver d'intervenir per protegir sacerdots a les seves parròquies.

El conflicte gira al voltant de la resistència d'uns 400 preveres a seguir el nou ritu de la missa imposat pels bisbes el 2021 i confirmat pel Papa. Aquest enfrontament, que podria resultar en l'expulsió dels sacerdots rebels, representa l'amenaça d'un cisma a l'Església catòlica, cosa que no s'ha vist des del 1988.

La comunitat, dividida geogràficament i amb arrels caldees, cerca mantenir les seves tradicions litúrgiques, desafiant les directrius vaticanes. L'Església siro-malabar, amb quatre milions i mig de creients, és una de les 24 Esglésies orientals al ritu catòlic i té els seus orígens en la predicació de l'apòstol Sant Tomàs a l'Índia.

El conflicte se centra en la nova litúrgia establerta el 2021 pel sínode de l'Església siromalabar, que va unificar el ritual de la missa. Als anys seixanta del segle XX, el Concili Vaticà II va instar aquestes Esglésies a tornar a les seves tradicions originals, eliminant elements llatins. No obstant això, la resistència a aquests canvis ha generat tensions, especialment a la diòcesi principal d'Ernakulam-Angamaly.

El Papa Francesc, a través d'una videoadvertència, ha instat els sacerdots a complir les decisions del sínode ia evitar el cisma. Dels 435 sacerdots a la diòcesi, només dotze han acceptat la petició del Papa fins ara. La comunitat de rebels, que podria arribar a unes 450,000 persones, constitueix el 10% dels creients siromalabars.

La situació es complica per acusacions de falsedat sobre les cartes enviades pel Papa i la negativa dels sacerdots rebels a acceptar el nou ritu, argumentant que el Papa no està correctament informat del problema. La disputa, que implica aspectes litúrgics i d'orgull, presenta un desafiament significatiu per a l'Església catòlica i el Papa Francesc, que busca mantenir la unitat enmig d'aquest enfrontament intern.