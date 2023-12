Un home assegut sol en un banc. Foto: Fundació ONCE

Un estudi de l'Observatori Estatal de la Soledat No desitjada (SoledadES) revela que el 10,2% de les persones que experimenten soledat a Espanya senten un agreujament d'aquest problema durant dates especials com el Nadal. Aquests moments, caracteritzats per reunions socials i familiars , fan que la pressió de sentir-se bé i connectar-se amb els altres sigui gairebé obligatòria.

L'informe destaca que el 57,3% de les persones en situació de soledat involuntària identifiquen la manca de convivència i el suport familiar i social com una de les principals causes. L'absència de suport pot ser degut a la distància geogràfica dels familiars (11,9%), haver deixat de viure amb persones amb qui solien conviure (10,5%) o sentir-se incomprès pel seu entorn proper (8,5%) .

L'estudi, titulat El cost de la soledat no desitjada a Espanya, també assenyala que el 22,9% dels enquestats se sent només durant tot el dia, incloent-hi períodes festius com el Nadal. A més, un 20,9% experimenta aquest sentiment durant els caps de setmana, i de mitjana, les persones en situació de solitud no desitjada fa aproximadament sis anys que enfronten aquesta situació.

La solitud involuntària afecta el 13,4% de la població a Espanya, amb un cost anual estimat d'uns 14.000 milions d'euros. Aquest problema impacta més les dones que els homes (14,8% davant el 12,1%) i els joves més que els grans.

El voluntariat destaca com una eina positiva contra la solitud, segons l'informe de la Plataforma del Voluntariat d'Espanya.

Un 9,1% de les persones que realitzen voluntariat tenen discapacitat, i aquest acte beneficiós per a les relacions socials actua com una “vacuna” contra la solitud, sent un 25% menys prevalent entre els voluntaris en comparació de la població en general.

INTERPEL·LEN A LES AUTORITATS

Per acabar, SoledadES destaca la importància de l'acció política i mediàtica per abordar aquest problema, ja que el 92,9% dels espanyols considera que la solitud és un problema social significatiu que ha de ser abordat mitjançant polítiques públiques i la difusió d'informació per part dels mitjans.

A més, el 72,5% creu que combatre la solitud no desitjada ha de ser una prioritat per a les administracions, i més del 50% els atribueix la responsabilitat de garantir que ningú no se senti sol.