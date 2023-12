Els embassaments, pràcticament secs, han estat protagonistes aquest 2023. Foto: Europa Press

2023 arriba al final i, per tant, és moment de fer el resum i la recopilació de les informacions que han marcat l' agenda dels darrers 12 mesos.



Catalunya Press segueix fent balanç del que ha passat l'any i avui és el torn de la secció de societat.

VAGUES: PROFESSIONALS DE MOLTS SECTORS DIUEN PROU

No és cap afirmació esbojarrada assegurar que l'any que s'acaba ha estat molt reivindicatiu; al llarg dels 12 mesos d'aquest 2023, sectors com l'ensenyament, la sanitat (tant a nivell de metges com d'infermeria), la justícia, la Seguretat Social i fins i tot els treballadors de Bicing han parat per reivindicar els drets i exigir millores.

El cas de la justícia és particularment greu, ja que la situació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), amb el mandat caducat des de fa anys (per falta d'entesa entre els dos grans partits d'Espanya) és una qüestió que s'allarga i que no s'acaba de desencallar.

LA SEQUERA, UN PROBLEMA QUE VE DE LLUNY

Un altre dels grans temes de conversa ha estat la sequera. A Catalunya no plou, i els embassaments de les conques internes estan sota mínims.

La Generalitat, assessorada per l'Agència Catalana de l'Aigua, va declarar un estat de preemergència que afecta milions de catalans, pràcticament 6.

Més enllà de mirar al cel i esperar la pluja, també cal buscar alternatives, com la regeneració d'aigua, per no haver d'optar per solucions com les que ja s'han deixat entreveure, com portar aigua en vaixells.

RÈCORDS DE TEMPERATURA

L'absència de pluja (a Catalunya) ha estat acompanyada del dubtós honor que el 2023 ha estat l'any més calorós des que es tenen dades.

A més, els que ho hagin passat malament han de tenir en compte que experts de l'Organització Meteorològica Mundial asseguren que el 2024 encara pot ser més càlid que l'any que estem a punt d'acabar.



ABUSOS A L'ESGLÉSIA

2023 també ha estat un any en què els casos d'abusos sexuals per part de religiosos ha estat damunt la taula. La Comissió sobre la Pederàstia a l'Església, que es va constituir el 2022 per investigar casos d'abusos sexuals a menors, va portar al Parlament una proposició no de llei perquè els delictes greus de pederàstia no tinguin data de caducitat.

A l'agost el Papa va demanar disculpes en nom i el de l'Església a les víctimes d'abusos i també ho va fer la Conferència Episcopal el mes d'octubre passat, tot i que dient que la pederàstia "va més enllà de l'Església".

INFORME PISA: SUSPENS PER ALS ALUMNES CATALANS

Recentment, i també en matèria educativa, es van publicar els resultats del darrer informe PISA... amb mals resultats per a Catalunya.

Això va provocar reaccions i la convocatòria d'una reunió de la Generalitat i la majoria dels partits catalans per abordar les conclusions de l'informe i prendre mesures.

ADEU ALS MÒBILS A LES ESCOLES

Finalment, en matèria educativa també és destacable la feina feta per part d'associacions de familiars i la comunitat educativa per limitar o restringir l'ús dels mòbils als centres escolars.

La mesura començaria a aplicar-se als centres (i seria més restrictiva amb els alumnes de menys edat) a partir del curs escolar 2024-25.

ELS PATINETS ELÈCTRICS, PROHIBITS EN EL TRANSPORT PÚBLIC

Finalment, els patinets elèctrics han deixat d'estar permesos al transport públic.

Tant al metro, autobusos com els trens i els tramvies de Catalunya no està permès l'accés.