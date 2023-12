Darrere aquesta realitat, els jutges substituts afronten desafiaments, des de resoldre recursos fins a encadenar guàrdies i enfrontar condicions laborals precàries.

En un gir significatiu, les dues setmanes nadalenques ja no són inhàbils als jutjats i tribunals d'Espanya, gràcies a la reforma recent de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ) el 2022. No obstant això, hi ha un grup a l'àmbit judicial que no coneix el descans ni en aquestes dates ni al llarg de l'any: les jutges i els jutges substituts.

Tot i que tots els procediments i assenyalaments han de ser programats abans o després de les festivitats, els jutjats penals i mixtos continuen en ple funcionament. Inma Dominguez, jutgessa substituta de Castelló i membre de la Plataforma de la Judicatura Interina, subratlla que les guàrdies nadalenques esdevenen particularment exigents. Detinguts per delictes d'alcoholèmia, lesions, amenaces, i fins i tot violència de gènere, augmenten durant aquestes setmanes i generen un augment en la càrrega de treball.

Dominguez destaca que aquest bec és més evident als jutjats mixtos de poblacions més petites, que abasten tant assumptes civils com penals en un sol tribunal.

Tot i que no hi ha judicis programats, els jutjats de primera instància (assumptes civils) i penals han de continuar resolent recursos, segons explica la jutgessa substituta. A més, durant aquestes dates, les plantilles es redueixen a causa de les vacances del personal, cosa que complica l'acumulació de feina.

El problema rau que els jutges substituts, cridats per celebrar judicis durant el període nadalenc, són cessats abans del cap de setmana i els dies festius, sense rebre remuneració per aquests dies de treball "gratuït". Després de la guàrdia, no tenen dret a cobrar ni el dia de descans ni la feina addicional, ja que són donats de baixa immediatament. A més, s'han de desplaçar amb els seus propis mitjans al jutjat de la població on van fer la guàrdia per signar presencialment, ja que no disposen de signatura digital com els magistrats titulars.

Pels jutges substituts o interins, la conciliació és pràcticament impossible. Tot i ser el 20% de la judicatura espanyola, el 75% són dones, i la disponibilitat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, impedeix fer plans tant per Nadal com els caps de setmana.

La reivindicació històrica de l'advocacia per declarar inhàbils les dues setmanes de Nadal va ser satisfeta amb la reforma de la LOPJ. Tot i això, els advocats i advocades, molts dels quals són autònoms, han de continuar treballant durant aquestes dates. Tot i que es considera una conquesta, la realitat és que els terminis es paralitzen, proporcionant cert alleujament a aquest sector.