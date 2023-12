Un avió arriba a l'aeroport de Barcelona-El Prat / @EP

La supressió dels vols domèstics amb alternativa ferroviària de menys de tres hores a Espanya només suposaria una reducció del 0,05% de totes les emissions de CO2 del país i del 0,13% de les emissions del sector del transport, segons un estudi del Col·legi Oficial d'Enginyers Aeronàutics d'Espanya (Coiae).

L'informe treu aquestes conclusions en analitzar el còmput global d'emissions que es van realitzar al país durant el 2022 i està motivat per la proposta que van llançar PSOE i Sumar al seu acord de Govern, que va encaminada a afavorir el transport ferroviari davant de l'aeri per als viatges domèstics.

A més, en analitzar les rutes amb alternativa amb tren de menys de quatre hores, l'informe estima que només es reduiria el 0,08% de les emissions totals d'Espanya, percentatge que va suposar aquest tipus de transport el 2022.

El degà del Coiae, José Manuel Hesse, ha assenyalat que els beneficis d'aquesta reducció són "reduïts", però que els danys que es produiria a la indústria del transport aeri serien "significatius".

Segons Hesse, aquesta prohibició desincentivarà les inversions en noves tecnologies, que tenen el seu banc de proves precisament als vols de curta distància. Per elaborar l'informe, també s'han avaluat amb més detall trajectes aeris com el pont aeri entre Madrid i Barcelona.

COST DE LES VIES FÈRREES

El potencial de reducció d'emissions de CO2, si es reemplacés el pont aeri Madrid-Barcelona per connexió ferroviària, podria assolir aproximadament el 0,41% de les emissions totals de l'aviació espanyola i el 0,03% de les totals a Espanya a 2022. En el càlcul no s'han tingut en compte les emissions de CO2 durant la construcció de la via fèrria.

L‟informe determina que les emissions de CO2 associades a la construcció de vies d‟alta velocitat suposen un factor fonamental al‟hora d‟avaluar l‟ eficiència mediambiental del ferrocarril. Amb el trànsit actual, s'ha estimat que la línia Madrid-Barcelona “necessitaran més de 40 anys per amortitzar aquestes emissions”.

En concret, l'estudi del Coiae constata que el llarg temps de construcció de les infraestructures d'alta velocitat, més el període d'amortització mediambiental posterior necessari, fa que quan les possibles noves línies contribuïssin de forma neta a la reducció d'emissions, l'aviació ja haurà de ser neutra en emissions de carboni.

En aquest sentit, l'estudi recorda els compromisos assumits per la indústria aeronàutica europea per a la total descarbonització del sector el 2050 , incloent-hi objectius intermedis.

Per al Coiae, hi ha "un potencial clar de reducció d'emissions" en la interconnexió eficient de l'aviació comercial i el transport per tren, però això passaria per mesures com habilitar més enllaços tren-aeroport o implementar bitllets únics intermodals.