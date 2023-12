El SEPE revela Tendències Disruptives al Mercat Laboral.

L'evolució recent del mercat laboral a Espanya ha donat llums i ombres, amb perspectives encoratjadores en certes ocupacions i preocupants dificultats per cobrir vacants en altres. El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha aprofundit en aquesta realitat en la darrera publicació sobre les Tendències del Mercat de Treball a Espanya el 2023.

Desajust Entre Oferta i Demanda: El Dilema del Mercat Laboral

En aquesta anàlisi, el SEPE destaca la creació d'ocupació en sectors específics, però també assenyala el desajustament creixent entre l'oferta laboral de les empreses i la demanda de treballadors, ja sigui per insuficiència de candidats o per perfils que no compleixen els requisits necessaris. .

La paradoxa s'evidencia tant en rols tecnològics com en serveis bàsics, fins i tot abastant feines elementals. La problemàtica es concentra principalment al sector de serveis ia la indústria, ja que, segons el SEPE, l'agricultura i la construcció no ofereixen perspectives de creixement a curt termini.

Perspectives i Desafiaments: Sectors Clau a l'Enfocament del SEPE

L'informe identifica ocupacions i activitats amb una tendència clara de creixement de l'ocupació, i assenyala aquelles en què s'espera que aquesta tendència persisteixi. Al top cinc hi ha activitats relacionades amb l'hostaleria, el comerç al detall, l'educació i el transport. Ampliant la llista a les deu ocupacions amb millors perspectives, trobem rols vinculats a l'envelliment i les cures, així com la programació i la consultoria.

La Revolució Tecnològica: Vacants sense Cobrir al Món Digital

L'hostaleria, malgrat haver experimentat un creixement positiu després de la crisi sanitària, es veu afectada per la manca de personal, en part a causa de la reconversió de treballadors cap a altres sectors durant la pandèmia. L'ús de tecnologia per omplir aquests buits al servei ha accelerat la substitució d'empleats per màquines en aquest sector a un ritme sorprenentment ràpid.

Transport i Educació: Sectors en Creixement amb Desafiaments Únics

El transport, impulsat per l'augment del consum en línia, les exportacions i el turisme, ha experimentat un creixement en afiliació els darrers anys. Tot i això, també enfronta dificultats per cobrir vacants, especialment en rols com a peons del transport de mercaderies i conductors.

A nivell educatiu, es projecta un creixement positiu de l'ocupació a curt termini, destacant rols com a professors de diferents nivells i tècnics en educació infantil. El comerç, com el sector més intensiu en mà d'obra, presenta oportunitats d'ocupació en rols com ara venedors i reponedors.

La Bretxa Tecnològica: El Dilema de les TIC a Espanya

Tot i això, l'informe del SEPE subratlla que les vacants més difícils de cobrir es troben en l'àmbit tecnològic, particularment en professionals STEM. S'estima que hi ha al voltant de 140.000 vacants de personal qualificat en aquest sector i les empreses de programació, consultoria i informàtica han experimentat un creixement excepcional des del 2009.

En aquest context, el SEPE destaca la urgència d'implementar programes de formació per satisfer la demanda creixent en àrees específiques de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), com ara desenvolupament de programari, ciberseguretat, cloud, Big Data i Intel·ligència Artificial. La bretxa entre l'oferta i la demanda en aquests sectors tecnològics requereix una acció immediata per garantir un equilibri al mercat laboral espanyol.