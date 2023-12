Imatge d'arxiu de la sequera a Catalunya / @EP

La crisi climàtica ha adquirit una visibilitat innegable, i és evident fins i tot per a aquells més escèptics. Espanya ha figurat com l'epicentre d'un dels desastres econòmics més importants de l'any 2023, segons l'avaluació de l'organització britànica Christian Aid, que ha elaborat un rànquing dels esdeveniments mediambientals més perjudicials ocorreguts durant aquest període.



La sequera que va afectar Catalunya es va convertir en el novè fenomen més inquietant de l?any, classificat segons l'impacte econòmic mesurat en termes de renda per càpita.

El canvi climàtic no sols té repercussions ambientals, sinó que també influeix en les finances dels Estats. Per això, la COP28 ha incrementat novament el pressupost destinat a països que experimentaran de manera especialment agressiva les conseqüències de l'escalfament global.

Segons l'informe Counting the Cost 2023, la sequera va tenir un cost de 50 dòlars per persona, sent una de les despeses més significatives de l'any.

Aquest any, Catalunya s'ha vist abocada a emetre l'alerta per sequera a diverses zones de Girona per primera vegada a la seva història. El consum d'aigua es va veure afectat pels nivells baixos dels embassaments, que van assolir mínims històrics ique no ha millorat gaire en els mesos subsegüents.

Així ha quedat el rànquing dels desastres climàtics més cars del 2023: