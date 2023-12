Pel president de l'ONCE, Miguel Carballeda , es tracta d'un cupó “molt especial”. "Pepe és l'home i la veu que més i millor ha explicat i cantat moltes marques en aquest país, però sobretot amb l'ONCE, ho ha brodat", va agrair.

El cupó representa “una foto de Pepe, amb el seu jersei blau i els auriculars com ell se'ls posava sempre”, tal com ho ha descrit amb emoció Paco González , director del Temps de Joc , de la Cadena Cope, i abans de Carrusel Esportiu de la Cadena Ser, quan ha conegut el cupó.

La història de Pepe Domingo i l'ONCE es va unir fa molt de temps, segons relata el mateix Pepe al seu llibre de memòries. En els seus primers anys a Madrid, es va acostar a l'Organització per aconseguir uns petits ingressos gravant llibres per a les persones cegues en allò que es coneixia com “el llibre parlat” (avui Biblioteca Digital ONCE). Aquests ingressos li van permetre mantenir-se a la capital d'Espanya, nouvingut de la seva Galícia natal i triomfar al món de la ràdio.

Nascut a Lestrove (La Corunya), el 8 d'octubre del 1942, Pepe Domingo Castaño va ser un presentador de ràdio i televisió, a més de cantant i escriptor, que es va convertir en llegenda de les ones a Espanya.

Va començar a Radio Galicia (Cadena SER), combinant el micròfon amb la seva feina com a comptable en una empresa de Padrón, ciutat que el nomenaria 'fill adoptiu'. Va passar a La Voz de Madrid, on presenta el seu primer programa musical. Paral·lelament comença la seva carrera musical.

A Televisió Espanyola va presentar els programes 'Biblioteca jove', 'A todo ritmo' i 'Voces a 45', que el converteixen en un gran presentador de programes musicals, portant-lo a presentar 'El gran musical', de la Cadena SER, amb el que guanya el Premi Ondas del 1975. De tornada a TVE va presentar '300 milions' (1979-1983), deixant el mitjà televisiu.

A la Cadena SER va presentar diversos programes amb gran èxit i popularitat, que el porten a presentar 'Carrusel deportivo'; i el 2010 passa a COPE, per presentar 'Temps de joc'. En tots dos programes fa de la publicitat radiofònica un art.

Pepe Domingo Castaño va guanyar quatre Premis Ondas, dues Antenes d'Or, un Micròfon d'Or, va ser Premi Nacional de l'Esport, entre altres guardons. Com a escriptor destaquen 'Carrusel deportivo: Diario de un año' (2006), 'Sota la parra' (2008), i 'Fins que se m'acabin les paraules' (2022).

De la seva carrera musical, amb gran èxit a Hispanoamèrica, destaquen títols com 'Neneña' (coneguda com a 'vesteix pantalons texans'), o 'Motivos' que, el 1979, va ser Disco de Oro a Mèxic.

El Sueldazo del Cap de Setmana de l'ONCE ofereix, tots els dissabtes i diumenges, un premi principal a les cinc xifres i sèrie de 300.000 euros, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó. I premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius, a quatre cupons més.