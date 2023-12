Dia dels Innocents / CaixaBank

El Dia dels Sants Innocents a Espanya té l'origen en una tradició cristiana vinculada al relat bíblic de l'Evangeli de Mateu. Segons la Bíblia, quan el rei Herodes es va assabentar del naixement de Jesús i va témer que aquest pogués convertir-se en un rival, va ordenar la matança de tots els nens menors de dos anys a Betlem i els seus voltants. Aquesta massacre, coneguda com la Matança dels Innocents, es commemora al cristianisme el 28 de desembre.

A Espanya, aquesta data s'associa amb la tradició de fer bromes i fer petites entremaliadures. La idea és recordar l'engany i el parany que Herodes va intentar fer als innocents. Així, el 28 de desembre s'ha convertit en un dia festiu en què la gent juga bromes i es gasten innocentades. Aquestes poden variar des de bromes senzilles fins a notícies falses o enganys més elaborats. És important destacar que aquestes bromes solen ser inofensives i es fan en un ambient festiu i de bon humor.

En el cas d'Espanya, una de les gales més conegudes és la d''Innocent, Innocent', en què es fan bromes a diversos famosos en un esdeveniment solidari que aquest any es dedicarà als nens que pateixen malalties rares o sense diagnosticar i que afecten la infància a Espanya.

LES MILLORS INNOCENTADES DE LA HISTÒRIA

MARIBEL VERDÚ: El 2012, va tenir lloc una de les bromes més memorables de tots els temps. A Maribel Verdú se'l va fer creure que havia desencadenat un conflicte internacional entre Espanya i el Regne Unit, i tot perquè un diari va difondre la notícia que l'actriu estava involucrada en la separació de Carlos d'Anglaterra.

L'actriu no ho podia creure i, tot just uns segons després d'assabentar-se de la notícia, la van conduir a una sala de premsa perquè donés explicacions sobre el seu suposat romanç amb el monarca. "Com coneixeré jo Carlos d'Anglaterra?", preguntava entre rialles nervioses.

Finalment, apareix un home amb una màscara del monarca i un ram de flors, posant així fi a la broma.

MARILÓ MONTERO: La periodista també va ser víctima d?una innocentada el 2013, ja que va visitar una galeria d?art acompanyada per la seva amiga María Casado. En arribar, es va trobar una exposició d'obres pintades sobre cartrons que havien arribat des de Nova York i que retrataven les dificultats de la ciutat novaiorquesa.

Aquestes obres estaven a la venda per sumes exorbitants, i el problema va arribar quan va encendre un cigar i va activar l'alarma contra incendis, deixant els quadres completament xops. La seva preocupació es va esvair quan li van mostrar una altra obra en què apareixia el típic ninot amb la paraula 'Innocent'.

CARLES PUYOL: No obstant, les innocentades no es limiten tan sols a les gales d''Innocent, Innocent', sinó que es multipliquen als mitjans de comunicació. Un exemple d?això va passar el 2007, quan el diari Sport va publicar una notícia en què afirmava que l?excapità del Barcelona, Carles Puyol, s?havia rapat el cap. Tot i això, quan Puyol va tornar a aparèixer a les fotos del club, va quedar clar que tot havia estat una broma.