Espanya ha patit, aquest 2023, el nombre més gran de ciberatacs de la història . En concret, un 60% de les empreses denuncien haver estat víctima d'algun tipus d'atac als seus sistemes entre el gener i l'octubre del 2023, segons revela l'informe Radiografia de l'Estat de la Ciberseguretat de CyberSecurity World i Xarxa Seguretat en col·laboració amb la Fundació Borredá.

Si s'amplia el focus, al conjunt del món la xifra és superior, ja que el 71% de les empreses admet haver experimentat incidents similars el 2023, segons un altre informe elaborat per l'empresa especialitzada en ciberseguretat Check Point.

L'amenaça més comuna és el ransomware , que segresta la informació corporativa i demana un rescat per ella en criptomonedes. Els rescats suposen un desemborsament de 4,35 milions de dòlars de mitjana. Aquest tipus d'amenaça no suposa només una gran pèrdua econòmica, sinó que produeix una paràlisi operativa i pot suposar un greu dany per a la reputació de l'empresa.



Més enllà del que passa a les companyies, l'Hospital Clínic de Barcelona, l'Ajuntament de Cubelles i el Bisbat de Girona, entre d'altres, han patit ciberatacs aquest 2023.