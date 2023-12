Foto: @EP

Fred, boira, pluja i onatge activen aquest dijous els avisos a 18 províncies en una jornada marcada per les temperatures mínimes significativament baixes al sud de la Ibèrica, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

D'aquesta manera, les baixes temperatures activaran els avisos a Andalusia (Granada), Aragó (Terol i Saragossa), Castella-la Manxa (Guadalajara, Albacete, Compte i Toledo) i Múrcia. També en avís però per boira estaran Castella i Lleó (Lleó, Palència i Zamora) i Extremadura. Mentrestant, Galícia estarà en risc per onatge (La Corunya, Lugo i Pontevedra) i pluges (La Corunya i Pontevedra).

Aquest dijous es preveu que un front atlàntic deixi un predomini de cels ennuvolats o coberts, si bé en els terços sud-est aquesta nuvolositat no serà tan abundant predominant els cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols mitjans i alts a l'extrem sud-est.

Les precipitacions quedaran restringides a Galícia, Astúries i nord-oest de Castella i Lleó, sent més abundants a l'oest de Galícia, on podrien arribar a persistents, i tendiran a menys al llarg del dia. No es descarta que acabin afectant de manera ocasional altres punts del terç nord-oest.

A les Balears, predominaran els cels amb intervals ennuvolats ia les Canàries s'esperen cels poc ennuvolats o clars amb alguns intervals de núvols alts.

Es preveuen probables boires i bancs de boires matinals a les valls de l'altiplà Sud, baix i mig Ebre, depressions del nord-est, Balears, àrea de l'Estret, així com, de forma més persistent i associades al capdavant, a zones de muntanya del nord-oest .

Les temperatures màximes baixaran al Cantàbric, Catalunya, entorn de la Ibèrica i est de Castella-la Manxa, augmentant a zones de l'oest de l'altiplà Nord ia Extremadura, i amb pocs canvis a la resta. Les mínimes baixaran al nord-oest de Galícia, est de Catalunya i sud-est, augmentant a la resta, fins i tot de forma notable en zones de l'interior del nord-oest peninsular.

S'esperen gelades febles en àmplies zones d'interior del centre-est i quadrant nord-est peninsular, més intenses als Pirineus i al sud de la Ibèrica. A les Canàries, ascendiran les màximes i les mínimes ascendiran a l'oest de l'arxipèlag i baixaran a l'est.

Finalment, bufarà vent del sud-oest a les Balears i als litorals del País Basc, Catalunya i comunitat Valenciana. A Galícia, bufaran de component sud amb algun interval de fort als litorals de Pontevedra al principi. A la resta, s'esperen vents fluixos, de component est a les Canàries, del sud al vessant cantàbric i al nord de l'atlàntic, i variable a la resta.