El Congrés, en un Ple recent. Foto: Europa Press

Un 52% dels espanyols diuen estar insatisfets amb el funcionament de la democràcia al nostre país, un punt per sobre de la mitjana europea, i les fake news destaquen com el risc més greu, segons les dades de l'Eurobaròmetre Flash d'Ipsos per a la Comissió Europea.

En concret, un 47% dels espanyols diuen estar "satisfet" amb el funcionament de la democràcia espanyola davant del 52% que es mostra "insatisfet", dels quals el 21% es declara "res satisfet", un percentatge que contrasta amb els que es mostren "molt satisfets", que són només el 13% dels espanyols.

Unes dades que situen Espanya a la dotzena posició entre els 27 Estats membres de la Unió Europea pel que fa al nivell de satisfacció dels ciutadans amb l'estat de la democràcia al seu país. La mitjana europea és un 47% satisfets per un 51% insatisfets.

En ser preguntats per les amenaces del sistema democràtic, malgrat que un 76% de la població espanyola creu que compta amb un bon accés a informació precisa als diferents mitjans de comunicació sobre temes d'actualitat, 4 punts percentuals per sobre de la xifra europea . 4 de cada 10 espanyols identifica la desinformació i la informació falsa com el risc més greu per a la democràcia.

Tot i que no és l'únic risc a què apunten, un 38% assenyala l'escepticisme i la desconfiança creixent envers les institucions democràtiques com la segona preocupació més significativa. Com a tercera amenaça situen la manca de llibertat de premsa i diversitat dels mitjans de comunicació, amb un 26%, mentre que la manca de compromís i interès per la política i les eleccions és la quarta amenaça per a un 23% dels espanyols.

Les xarxes socials són, amb diferència, els mitjans més citats en què tant els europeus com els espanyols esperen trobar desinformació o notícies falses, i un 57% dels espanyols són els que comparteixen aquesta afirmació.