L'Audiència Provincial de València ha condemnat un membre d'España 2000 a dos anys i vuit mesos de presó per un delicte d'odi a causa d'un article publicat a la web del partit d'extrema dreta on s'acusava els homosexuals de provocar la plaga" de la verola del mico.

En una sentència del 13 de desembre passat, els magistrats condemnen per un delicte d'odi agreujat, imposant no només l'esmentada pena de presó, sinó una multa d'uns 3.000 euros i una inhabilitació especial per a l'exercici del dret al sufragi passiu i per treballar a nivell educatiu, docent, esportiu i de temps lliure.

La causa és un article publicat el maig de 2022 a la web d'Espanya 2000 i difós posteriorment per xarxes socials que el condemnat, David Carlos Usero Cavaller, no va escriure però sí que era l'administrador de la pàgina, encarregant-se de revisar els continguts publicats, segons va admetre.

Titulat 'El Chueca Virus-22', l'article "atribuïa al col·lectiu LGTBI l'origen de la malaltia coneguda com a 'verola del mico', utilitzant expressions ofensives i humiliants cap a aquest col·lectiu, encaminades a propagar el menyspreu, l'hostilitat i l'animadversió cap a el mateix”.

"No hi ha dubte que la transmissió s'efectua no per ser 'gai', sinó per fer pràctiques sodomítiques perverses en locals d''ambient' (...), vaja, lloc de fornicació indiscriminada entre mariques", deia el text.

En aquesta mateixa línia indicava que, "per més que la cultureta LGTBI sigui de moment hegemònica, la veritat és que els comportaments sexuals dels 'perdeos' s'estan convertint, de nou, en un problema de salut pública, i dels grossos" .

I alertava que, "davant aquesta nova plaga, els mas media tenen molta cura perquè, és clar, si el col·lectiu marica, elegit per Déu com a posseïdor de totes les virtuts i facultats, en franca baralla amb la tribu de les hembrones" , és responsable de la 'verola del mico', això soscavaria "tot el rentat de cervell a què ens han sotmès per fer-nos creure que és la perversió és 'normal'".

NO VA SER UN "ARTICLE PUNTUAL"



Per a l'Audiència de València, que acull plenament les tesis de la fiscal Susana Gisbert, no hi ha dubte que es tracta d'un article "ple d'expressions que inciten al menyspreu, la discriminació i l'odi cap al col·lectiu esmentat, quan la Constitució , a l'article 14, prohibeix la discriminació per qualsevol motiu, inclòs el d'índole sexual".

La defensa demanava l'absolució al·legant que no era l'autor material de l'article, però el tribunal rebutja aquest argument no només perquè entre les seves tasques hi havia la de revisar els continguts que es publicaven a la web sinó perquè ell mateix va admetre que no era “un article puntual". Feia "uns dos anys que publicaven aquest tipus d'articles, cosa que fa encara més mereixedor de retret penal el fet", sosté l'Audiència Provincial.

Usero Cavaller va esgrimir així mateix que "simplement s'estava fent ús del dret a la llibertat d'expressió", però la sentència recalca que, "a banda dels homes homes, es fan referències menyspreades també les persones homosexuals femenines".

Amb tot, el tribunal considera "ajustada a dret" la pena de presó sol·licitada pel Ministeri Públic, raonant que "el fet que l'article pugi en una pàgina web corresponent a un col·lectiu polític, concretament Espanya 2000, li atorga un major pes específic que si partís d?un ciutadà particular".