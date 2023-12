Cotxe - recurs - PEXELS

El Tribunal Suprem (TS) ha fixat que impulsar un cotxe manualment mentre està sota els efectes de l'alcohol no és delicte ja que no és el mateix empènyer que conduir.

En una sentència, la Sala Penal dóna la raó a un home que va ser condemnat a set mesos de presó per un delicte contra la seguretat del trànsit en ser sorprès intentant desplaçar el seu vehicle "dret però amb mig cos ficat a la plaça" del conductor" mentre "manejava amb la mà el volant".

L'alt tribunal estima el seu recurs de cassació i anul·la la sentència assenyalant que "el verb emprat en els tipus penals" pels quals ha estat condemnat "és conduir". "Empènyer no és conduir i no es pot efectuar una interpretació extensiva en perjudici del reu. En el nostre cas no hi va haver un veritable maneig dels mecanismes de conducció. Dirigir un volant des de l'exterior del vehicle no ho és", expliquen els magistrats.

Els fets es remunten a la matinada del 25 de juliol del 2020, quan l'home va empènyer el seu vehicle "malgrat haver ingerit prèviament begudes alcohòliques que minvaven la seva capacitat per a la conducció".

"Una vegada que va ser requerit pels agents de la Guàrdia Civil aquests van apreciar en el senyor símptomes com ara olor a alcohol, nas vermell amb rostre molt enrogit i suat, parla pastosa, tartamudejant, frases incoherents i repetitives i olor a alcohol a l'alè fort de prop", recull la sentència d'instància.

Requerit per agents de la policia local de Rivas perquè se sotmetés a les proves de detecció d'alcohol, l'home va llançar un resultat de 1,00 mg/l en aire respirat. Tot i això, es va negar reiteradament a repetir la prova quan així li ho va sol·licitar la Guàrdia Civil.

El vehicle estava apagat

El Suprem insisteix que en aquest cas "el vehicle estava apagat i l'acusat es limitava a empènyer-lo, tot i que dirigia el volant per controlar la direcció", tot i que reconeix que "en aquestes condicions i amb les seves facultats psíquicofísiques alterades, estava posant en risc la seguretat de la via i estava en situació de causar algun dany", afegeix.

Tot i això, l'alt tribunal incideix que "no cal predicar de tal conducta que s'hagi produït la conducció d'un vehicle de motor, des del moment en què aquest estava apagat i l'acusat estava fora del mateix limitant-se a empènyer-lo".

Els magistrats asseguren que "el precepte penal descriu la conducta típica com conduir un vehicle de motor, és a dir, en tracció motora, accionat mitjançant una força mecànica". "I això no es produeix quan, com passa en el supòsit examinat, el vehicle està apagat i es mou prescindint de l'arrossegament propulsat per un motor", repeteixen.