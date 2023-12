La T-Drogues - Federació de Casals de Joves de Catalunya

La Federació de Casals de Joves de Catalunya ha llançat un abonament de transport públic fictici anomenat T-Drogas (imitant el nom dels abonaments del metro i bus de Barcelona) amb la intenció d'informar els joves sobre la prevenció de riscos en consumir drogues . Ara la campanya s'ha viralitzat a les xarxes socials i ha rebut nombroses crítiques perquè aparenta promocionar pràctiques poc saludables.

El problema de la campanya han estat els missatges que apareixen al revers de la targeta: "Neteja't amb aigua tèbia o sèrum el nas després de cada viatge"; "les turulles són d'ús unipersonal i intransferible"; "pica bé el que et posaràs per a una experiència més segura"; i "canvia la fossa nasal de tant en tant, no facis servir la mateixa" són els quatre missatges que es poden llegir en aquests curiosos abonaments de metro.

Tot i la polèmica, els autors de la campanya neguen que estigui dissenyada per incitar al consum. La Federació de Casals de Joves de Catalunya ha llançat un comunicat afirmant que “la campanya està orientada a proporcionar informació i recursos de prevenció i reducció de riscos a persones joves adultes, de 18 a 30 anys, que usin drogues”.

A més, expliquen que a més de l'abonament de T-Drogas, la Federació està lliurant "un kit de parafernàlia de reducció de riscos", que consta d'"una targeta i rul·los amb informació de reducció de danys i riscos incorporada i sèrum fisiològic".

La Federació assegura que la campanya "està adreçada a un públic específic" i volen "trencar l'estigma i els prejudicis" que hi ha cap a la població que consumeix aquestes drogues.