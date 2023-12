Foto: @EP

La Federació de Casals de Joves de Catalunya ha defensat la campanya que fa des de fa tres anys per a la "prevenció i reducció de riscos" en el consum de drogues davant la polèmica generada en xarxes socials.

En un comunicat, ha assegurat que la campanya, iniciada el 2020 amb l'assessorament d'Energy Control, s'orienta a "proporcionar informació i recursos de prevenció i reducció de riscos a joves adults, de 18 a 30 anys, que usen drogues".

Ha explicat que un dels materials que s'ofereix a aquest col·lectiu és un kit de reducció de riscos, “compost per una targeta i tubs amb informació de reducció de danys i riscos incorporat i sèrum fisiològic”.

Ha dit que està pensat per lliurar població usuària i educadors que treballen amb aquest col·lectiu i que està acompanyat d'assessorament i formació en l'ús de drogues dirigit a prevenir conductes de risc: "És un material especialitzat adreçat a un públic específic".

La Federació de Casals ha afirmat que forma part d'un rang més ampli d'actuacions que busquen reduir els riscos i els danys dels usuaris en el consum de drogues en general, i en aquesta actuació, del consum de drogues per via esnifada.

Ha afirmat que la presentació dels materials es dirigeix a "trencar l'estigma i els prejudicis que pateix aquesta població", així com que sigui un format que els usuaris comprenguin i sentin proper, i ha remarcat que la reducció de riscos s'ha erigit com una de les perspectives més reeixides per treballar amb usuaris de drogues.

REEDICIÓ DE LA CAMPANYA



La federació ha assegurat que aquest 2023 s'ha reeditat amb una tirada de 500 targetes , de les quals se n'han repartit un 20%, ha lamentat que la "publicitat irresponsable d'aquest material a la població general no ha estat duta a terme per membres de la federació", i ha retret el paternalisme i les actituds reaccionàries.

En un altre comunicat, Energy Control ha assegurat que el seu paper a la campanya va ser supervisar els missatges i el seu ajust a la filosofia de reducció de riscos i danys, així com als objectius d'oferir pautes a les persones que consumeixen per reduir riscos a l'esnifat de substàncies.

La campanya va consistir en l'edició de targetes informatives adreçades a consumidors joves que han estat lliurades en parades i actes concrets amb l'objectiu de donar informació, prendre consciència ia ajudar a reduir els riscos en la inhalació.

Energy Control ha recordat que "aquest tipus de polèmiques, que no són noves, poden resultar contraproduents i afectar negativament les persones que usen drogues, ja que hi pot haver actors preventius que es desanimin de dur-les a terme".