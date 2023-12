Arxiu - Façana principal de l'Hospital Clínic de Barcelona

La Federació de Tècnics i Professionals de la Sanitat (FTPS), juntament amb el Sindicat de Tècnics d'Infermeria (Sae) i el Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris (Sietess), han convocat una vaga indefinida a partir del 8 de gener a Catalunya” per acabar amb les "desigualtats laborals i econòmiques" que afecten aquest col·lectiu.

En un comunicat aquest divendres, han assegurat que després de la darrera reunió amb l'Institut Català de la Salut (ICS) els van dir que "no hi podia haver millores retributives" per a aquest col·lectiu perquè l'acord de l'ICS estava tancat.

"No entenem per què es va signar un acord que deixa de banda part dels professionals sanitaris", han assegurat, per la qual cosa han convocat una aturada indefinida a partir del 8 de gener.

Han retret que "aquest govern d'esquerres prefereix deixar sense atenció sanitària els ciutadans abans que respectar i reconèixer els drets" de tècnics superiors sanitaris i tècnics a cura d'infermeria.

Així mateix, han convocat una manifestació per a aquest dissabte a les 17 hores a la plaça Francesc Macià de Barcelona per protestar per la seva "falta de compromís" del Govern amb aquest col·lectiu, i han reivindicat que són essencials per al diagnòstic, seguiment i tractament dels pacients.