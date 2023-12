Arxiu - Una persona sosté una hamburguesa en una safata - Rober Solsona - Europa Press - Arxiu

Les hamburgueses i la pizza són les opcions preferides dels espanyols per celebrar l'Any Nou a casa, segons les dades del 'Gastròmetre 2023', informe de tendències, hàbits de consum i dades del sector elaborat per Just Eat.

En concret, la cuina americana encapçala la llista de preferències, que representen el 30% de les comandes d'aquest primer dia de l'any, seguida de prop per la italiana amb un 20%.

Amb aquests dos tipus de menjar, els espanyols també mostren interès per la turca (16%), la xinesa (15%) i la japonesa (8%). A més, l'hora del sopar, entre les 20.00 i les 23.00 hores és el moment que més comandes es fan.

Pel que fa a les comunitats autònomes amb més demanda durant la jornada de l'Any Nou, Madrid lidera amb un 19% de les comandes, seguida de prop per Catalunya amb un 17%, Andalusia amb un 16%, i el País Valencià amb un destacat 12% .