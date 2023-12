Arxiu - Trànsit a la carretera A-1 al seu pas pel quilòmetre 16, el 7 de desembre de 2021, a Madrid, (Espanya). - Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu

Els principals accessos per carretera a ciutats com Madrid, Barcelona i València registren retencions importants en aquests moments, al començament de l'operació sortida amb motiu de final d'any, segons l'últim butlletí de la Direcció General de Trànsit.

En concret, un sinistre complica la circulació a l'entrada a València per l'A-3, a l'alçada de Cuart de Poblet.

Al marge d'aquest accident, es registren retencions a l'entrada a Madrid per l'A-4 a Pinto; i per l'A-6 al Plantío i de sortida per l'A-3 a Rivas-Vaciamadrid.

D'altra banda, hi ha una circulació lenta a Barcelona, a l'entrada per la C-58 a Moncada.

Trànsit preveu 4.520.000 desplaçaments de llarg recorregut durant la segona fase de l'Operació Sortida de Nadal 2023, un dispositiu que ha començat aquest divendres a les 15.00 hores i es perllongarà fins a les 23.59 hores del dilluns 1 de gener del 2024.

L'objectiu d'aquest dispositiu especial de Trànsit és vetllar per la seguretat dels usuaris de la via. Segones residències, zones de muntanya per a la pràctica d'esports d'hivern, zones d'atracció turística hivernal i nadalenca, així com àrees comercials, són algunes destinacions escollides per descansar.

Les hores més desfavorables per viatjar es concentren ara, entre les 18.00 i les 21.00 del divendres 29 i les 10.00 i les 13.00 hores del dissabte 30 de desembre en sentit eixida dels grans nuclis urbans; i en sentit entrada entre les 19.00 i les 21.00 hores del dilluns 1 de gener.