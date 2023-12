Afirma que el COE "no ha donat resposta" a la candidatura del Govern presentada el 2022.

La Generalitat descarta presentar-se en futures edicions dels Jocs Olímpics d'Hivern perquè "ja estan donades" les properes candidatures, han informat fonts de la Conselleria de Vicepresidència aquest dissabte.

Les mateixes fonts han afirmat que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) "no ha donat resposta" a la candidatura que el Govern va presentar en solitari el juliol del 2022 després de quedar descartada la candidatura conjunta de Catalunya i Aragó per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 .

Han apuntat que ara és el COE "qui ha de moure fitxa", i han assenyalat textualment que si aquest no els truca des del Govern no faran cap pas més.

"En aquesta legislatura gairebé que ja no esperem que hi torni a haver una altra possible candidatura" per als Jocs Olímpics d'Hivern, han afegit.

Segons les fonts, si en un futur el COE s'interessés a formular una nova candidatura, aquesta "s'hauria de tornar a analitzar per temes com la sequera", entre d'altres aspectes.