Aquestes festivitats úniques ofereixen una fascinant visió de la diversitat cultural que marca el tancament d'un any i dóna la benvinguda a un de nou.

L'última nit de l'any comporta una diversitat de tradicions que reflecteixen la riquesa cultural de diferents països. Cada racó del món té la seva manera especial de rebre el nou any, omplint la transició de significats únics i rituals que marquen el tancament duna etapa i la benvinguda a una altra.

ESPANYA: LES 12 RAÏMS DE LA SORT



A Espanya, la tradició dels 12 raïms és una pràctica arrelada. A mitjanit, els espanyols sintonitzen la retransmissió de les 12 campanades i, amb cadascuna, es mengen un raïm. Aquest ritual simbolitza l'esperança d'un any pròsper i exitós.

JAPÓ: 108 CAMPANADES EN TEMPLES SAGRATS



Al Japó, l'arribada del nou any se celebra amb 108 campanades als temples del país. Aquest número té significat religiós i, després de les campanades, els japonesos brinden amb amazake, un licor calent que combat les baixes temperatures del desembre.

DINAMARCA: TRENCANT PLATS PER A L'AMISTAT



A Dinamarca, la tradició de Cap d'Any implica trencar plats. Després del sopar, els danesos llancen plats contra el terra o les portes. Com més plats es trenquin, s'interpreta com un indicador de tenir més amics i millors.

PORT RIC: BATALLA D'AIGUA SOTA LA CALOR TROPICAL



A Puerto Rico, on l'estiu regna la nit de Cap d'Any, la celebració pren la forma d'una batalla d'aigua. Les famílies busquen expulsar les dificultats de l'any anterior amb aquesta tradició refrescant.

ITÀLIA: LLENTIES PER A LA RIQUESA



Itàlia té una tradició arrelada a l'antiga Roma: sopar llenties a la nit de Cap d'Any. Aquest plat es considera un símbol de riquesa i abundància, amb l'esperança que el proper any porti prosperitat.

COLÒMBIA I XILE: MALETES LLISTES PER ALS BONS VIATGES



A Colòmbia i Xile, l'arribada del nou any s'associa a tenir la maleta llesta. La gent dóna voltes al voltant de casa a mitjanit, creient que això atraurà bons viatges i experiències en el futur.

ESTATS UNITS: PETONS PER A UNA BONA COMPANYIA



Als Estats Units, la tradició de fer molts petons a mitjanit es remunta a l'Antiga Roma. Durant el festival de Saturnalia, es va instaurar que tots s'havien de besar, i aquesta pràctica s'ha mantingut com un gest per atraure la companyia i evitar la soledat durant el proper any.

EQUADOR: RITUAL DE CENDRES PER PURGAR EL DOLENT



A l'Equador, l'arribada de l'Any Nou implica cremar un ninot gegant fet de paper, fusta i petards. Aquest ritual simbolitza purgar allò negatiu i donar la benvinguda a un nou any net.

MÈXIC: FOC I NINES PER AL RENAIXEMENT



Igual que a l'Equador, a Mèxic el foc té un paper crucial la nit de Cap d'Any. La gent escriu mals records de l'any en paper, els crema i també crema ninots de drap a escala real per acomiadar les males energies.

REPÚBLICA XECA: SABATES DE NOCES PER A LA BONA FORTUNA



A República Txeca, passar Any Nou sense haver-se casat implica llançar una sabata cap a la porta de casa. Si la sabata aterra amb la puntera cap al carrer, es considera un presagi de bona sort i possiblement un casament en el futur.

ESCÒCIA: HOGMANAY I EL BARRIL A FLAMES



Escòcia celebra Hogmanay, una tradició que implica calar foc a un barril de fusta i recórrer els carrers en flames. Aquest esdeveniment peculiar simbolitza obrir pas al nou any.

PERÚ: RAÏMS I PATATES PER A LA PROSPERITAT



Al Perú, la tradició del raïm es realitza sota la taula durant les campanades de mitjanit. A més, guarden tres tipus de patates sota el llit, jugant amb la superstició per predir la prosperitat econòmica del proper any.

ESTONIA: FESTÍ DE CAP D'ANY



A Estònia, la Cap d'Any és un festí literal. Els estonis dinen fins a set vegades durant el 31 de desembre per assegurar-se que el nou any estigui ple d'abundància.

REGNE UNIT: LA SORT DEL PRINCIPIANT AMB FIRST FOOTING



Al Regne Unit, la tradició de First Footing estableix que la primera persona que entra a casa dels amfitrions a la mitjanit comporta bona sort per al proper any.

BRASIL: OFRENES A LA DEESSA DEL MAR A COPACABANA



A Rio de Janeiro, Brasil, els ciutadans es dirigeixen a la platja de Copacabana per admirar els focs artificials i, després, llançar ofrenes a l'aigua en honor a la deessa del mar, Lemanjá, saltant set onades.

Aquestes tradicions peculiars ressalten la diversitat cultural i les creences que envolten el canvi d'any a tot el món. Des de la crema de ninots fins a la batalla d'aigua, cada celebració reflecteix l'esperança i la renovació per a l'any que s'acosta. ¡Que totes aquestes pràctiques omplin d'alegria i prosperitat el començament del 2024!