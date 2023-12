El cofundador de Microsoft ofereix una anàlisi detallada dels desafiaments globals i la importància de decisions polítiques encertades en un 2024 que preveu com a crucial.

En un recent article al seu bloc personal, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, ofereix una ullada a les seves expectatives per al proper any, tocant temes que van des de la intel·ligència artificial (IA) fins al canvi climàtic i les eleccions globals.

Gates comença desmitificant la narrativa sobre el seu ascens, assenyalant que, malgrat la imatge popular de l'emprenedor fet a si mateix, comptava amb un suport econòmic significatiu de la família. Aclareix que la seva història no resta mèrits a la seva carrera, però busca contextualitzar el camí cap a l'èxit.

Pel que fa a la tecnologia, Gates ressalta el paper crucial de la intel·ligència artificial a l'any entrant. En particular, enfoca la seva atenció com la IA pot millorar l'accés a l'educació i la salut mental. Prediu que, en un termini de 18 a 24 mesos, la IA es tornarà d'ús massiu a la majoria dels països desenvolupats, obrint la porta a descobriments científics sense precedents.

Un altre aspecte crucial per a Gates és la salut global, específicament la desnutrició infantil. Exposa que aquest problema, que afecta un de cada quatre nens, és a prop d'un gran avenç mitjançant l'ús de suplements de microbioma intestinal. Destaca que aquesta innovació podria salvar més de 3 milions de vides anualment.

A la lluita contra el canvi climàtic, Gates advoca per l'energia nuclear com una solució essencial. Al seu bloc, recorda la fundació de TerraPower el 2008, una empresa d'energia nuclear la primera planta de la qual s'inaugurarà el 2030. Insisteix que la nuclear és l'única font d'energia lliure de carboni que pot operar de manera fiable a gran escala, i aborda la importància d'invertir en innovacions per ajudar comunitats afectades pel canvi climàtic.

En l'àmbit polític, Gates observa que el 2024 serà un any significatiu amb eleccions a gairebé 60 països, que allotgen més de la meitat de la població mundial. Fa una crida a triar líders compromesos amb el desenvolupament humà global i destaca que les decisions preses en aquestes eleccions seran un punt d'inflexió per a la salut i el clima a nivell mundial.

Tot i això, Gates tanca el seu article amb una advertència. Tot i l'atenció creixent a la preparació per a pandèmies, assenyala que el món no està tan preparat com hauria de ser-hi. Destaca la importància que els responsables polítics prioritzin la preparació per a futures pandèmies abans que sigui massa tard.

En resum, les perspectives de Bill Gates per al 2024 aborden temes clau que van des de la tecnologia fins a la salut global i el canvi climàtic, i destaquen la necessitat d'enfocaments innovadors i decisions polítiques encertades per abordar els desafiaments globals.