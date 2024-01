Els resultats d'una enquesta Flash Eurobaròmetre revelen percepcions i preocupacions detallades des de la desinformació fins a les àrees de reforma considerades més crucials pels ciutadans europeus.

En un clima de polarització política, més del 50% dels espanyols expressen insatisfacció amb el funcionament de la democràcia, revela un sondeig d'Ipsos Consulting a tota la Unió Europea. Tot i que aquesta xifra reflecteix una tendència en altres Estats, Espanya se situa al lloc 12 de satisfacció entre els 27 membres. La desconfiança a les institucions democràtiques es consolida com la segona amenaça més preocupant per al 38% dels enquestats.

En resposta a aquest panorama, la Presidenta de la Comissió Europea, Úrsula Von der Leyen, va anunciar un conjunt de mesures "en defensa de la Democràcia" en el seu Discurs sobre l'estat de la Unió el 2022. La Comissió va encarregar un Eurobaròmetre flaix d'Ipsos al març de 2023 per avaluar la situació, entrevistant més de 25,000 persones majors de 15 anys a tota la UE.

Els resultats indiquen que gairebé la meitat dels europeus estan satisfets amb el funcionament de la democràcia, mentre que un terç es declara poc o gens satisfet. A Espanya, aquests percentatges són similars, amb un 47% satisfet i un 52% insatisfet. A més, un 76% de la població espanyola se sent ben informada i supera lleugerament la mitjana europea.

Pel que fa a la llibertat d'expressió, el 69% dels espanyols confia expressar les seves idees sense por de conseqüències, superant la mitjana europea. Tot i això, només un 45% creu que pot interactuar directament en un debat polític, situant Espanya entre els països amb menys confiança en aquesta interacció.

La desinformació i la manca de confiança en les institucions democràtiques són identificades com les principals amenaces per a la democràcia a Espanya, segons el 40% i el 38% dels enquestats, respectivament. Aquestes preocupacions també són destacades a la UE, encara que amb xifres lleugerament més baixes.

En un context on la Unió Europea cerca abordar les preocupacions democràtiques, l'Instrument de Suport Tècnic (IAT) de la Comissió es presenta com una eina essencial. Segons una enquesta Flash Eurobaròmetre de l'abril del 2023, el 42% dels europeus creu que la UE podria fomentar l'intercanvi de bones pràctiques entre els Estats membres, mentre que un 34% considera que la UE pot proporcionar coneixements i experiència per dissenyar i aplicar reformes.

Els europeus destaquen la necessitat de reformes en àrees com ara la salut pública (56%) i l'educació (50%). L'administració pública també és objecte de preocupació, amb més del 45% dels ciutadans europeus, considerant-la complicada i lenta. Per abordar això, els enquestats advoquen per una administració menys burocràtica i més transparent, així com una major comunicació i serveis digitals.

En resum, mentre Espanya enfronta desafiaments interns de polarització política i desconfiança a les institucions, la UE busca enfortir les democràcies als seus Estats membres mitjançant el suport tècnic i reformes estructurals, segons els resultats de l'enquesta Flash Eurobaròmetre i el compromís continu de l'Instrument de Suport tècnic.