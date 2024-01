Liseth Manuela i Wilson David, els pares de Jacob. Foto: Generalitat



Com cada any, s'han donat a conèixer el nom dels primers nadons nascuts a Catalunya aquest any.

El primer català del 2024 és Jacob, nascut a la Seu d'Urgell quan només passava un minut de la mitjanit de l'1 de gener. Va pesar 2,630 quilograms i tant ell com la seva mare estan "en perfecte estat", segons va explicar la Conselleria.

El primer nascut a Barcelona va ser Matteo Alexander, que va arribar al món a les 00.10 a la Vall d'Hebron.



De la regió sanitària de Girona el més ràpid va arribar a Figueres.



8 minuts abans de la 1 de la matinada va néixer el Víctor, el primer nascut al Camp de Tarragona, a l'Hospital Sant Joan de Reus.

Pel que fa a la Catalunya Central, el primer naixement va ser el d'Inass, a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, gairebé a la 1.30.

El naixement més tardà va ser el de les Terres de l'Ebre, que va arribar a les 5.15, a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. El nadó es va anomenar Ayah.