Santiago Sánchez Cogedor, l'espanyol empresonat a l'Iran des de l'octubre del 2022 i alliberat diumenge passat pel Govern iranià, ha explicat a l'arribar a Espanya que les autoritats l'acusaven d'espionatge i sobre el seu cap pesava la pena de mort. la seva estada a la presó ha estat "molt dura".

En declaracions a la premsa en arribar a l'Aeroport de Barajas (Madrid), on l'esperaven la seva família i amics, el jove ha reconegut que se sent "molt despistat" pels últims esdeveniments però s'ha mostrat molt feliç i somrient mentre n'abraçava un un dels seus afins.

"No m'ho crec, ha estat molt llarg, molt dur, però sóc aquí, sóc al meu país", ha celebrat, després de ser preguntat sobre el seu estat després del seu alliberament anunciat diumenge pel Govern iranià. "No sabem com som d'afortunats per haver nascut en aquest país", ha acotat tot seguit.

"Fa 15 mesos que fa una possible sentència a mort, que no ho sap ningú", ha explicat respecte al seu pas per presó, després d'explicar que a l'Iran l'espionatge es pena amb sentència de mort. "M'ho he menjat amb patates, menjant-me els dits", ha reconegut, preferint guardar-se allò viscut per a ell.

"Aquestes coses són meves, perquè guardar odi i rancúnia no és bo", ha defensat, explicant que la seva estada a la presó li ha permès adonar-se que "a la vida cal desaprendre moltes coses".

D'aquesta manera ha revelat els càrrecs que pesaven en contra, ja que fins ara ni les autoritats iranianes ni el Ministeri d'Afers Estrangers havien entrat en detalls concrets sobre les circumstàncies del seu arrest.

Santiago Sánchez Cogedor va ser arrestat a principis d'octubre del 2022 quan es dirigia a peu a Qatar per veure el Mundial de Futbol després de visitar la tomba de Mahsa Amini, la jove morta sota custòdia després d'haver estat arrestada presumptament per portar malament el vel islàmic. La seva mare, Celia Cogedor, ha explicat poc abans que arribés que el seu fill va ser enganyat per anar a la tomba en un moment en què el país estava sent escenari de violentes protestes per la mort de la jove.

Agraïment a l'ambaixador espanyol

Com la seva mare, Santiago Sánchez ha tingut paraules d'agraïment cap a l'ambaixador espanyol a l'Iran, Ángel Losada, "que ha estat un autèntic fenomen". "Ha fet un màster en negociació", ha destacat, incidint que "és molt difícil negociar amb aquestes persones", en referència a les autoritats iranianes.

Segons ha relatat, quan es va produir el seu alliberament el 31 de desembre va passar la nit de Cap d'Any amb l'ambaixador i la seva família. "Va ser una experiència única, inoblidable", ha assegurat, agraint que l'obrissin les portes i el gest humà que van tenir amb ell.

"És probable que torni a l'Iran encara que em vas dir 'no vinguis'", ha indicat, en referència al missatge que li hauria traslladat l'ambaixador. "A mi no cal dir-me noes, cal dir-me sís", ha afegit, fent broma que el primer que farà ara a Espanya és "preparar un viatge a l'Iran". "Perquè entengueu que no es pot dir que no, cal deixar les persones lliures", ha afegit.

D'altra banda, el jove madrileny ha volgut iniciar les seves breus declaracions llegint una carta que li han escrit els presos de la presó d'Evin en què ha estat reclòs i en què agraeixen que hagi compartit amb ells el poc que tenia.

"Vas aprendre a ser feliç amb poc, i aquest poc el comparties amb els altres. Ens vas ensenyar que es pot gaudir del que és dolent, i que al final segur que no és tan dolent", li diuen els reclusos al diploma que li han entregat i que signa el pres més antic de la presó. "Vas aprovar l'examen de la paciència i la soledat amb la teva força interior, el respecte i l'educació amb la teva constància diària", subratllen.