Un avió de Vueling.- Arxiu - VUELING

El vol VY1592 amb origen Barcelona i destinació Santander, de la companyia aèria Vueling, que tenia previst aterrar aquest dimarts a la capital càntabra a les 13.45 hores, ha estat desviat de tornada a l'aeroport de Barcelona per les condicions meteorològiques adverses de Santander.

D'aquesta manera, l'avió, que ha sortit de Barcelona a les 11.44 hores, s'ha tornat a desviar al seu origen, a causa de condicions meteorològiques adverses a Santander, i ha aterrat a Barcelona a les 14.01 hores.

La companyia aèria ha lamentat les molèsties ocasionades als passatgers que s'han vist afectats pel temps, ha indicat Vueling a la seva pàgina web.

Liébana i la Cantàbria de l'Ebre han estat aquest dimarts en avís groc (risc) per previsió vent sud de fins a 80 quilòmetres per hora.

A més, Cantàbria estarà aquest dimecres, 3 de gener, en alerta taronja per fenòmens costaners adversos, entre les sis de la tarda i la mitjanit, franja on les onades podrien arribar fins a sis metres d'altura i el vent ratxes de 61 quilòmetres per hora.