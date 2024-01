Últimament molts tiquismiquis diuen que costa trobar pisos de lloguer per sota dels 1.000 euros, però res més lluny de la realitat. A CatalunyaPress hem trobat un pis que demostra que és possible viure a la capital catalana per poc més de 500 euros. Probablement hagis de baixar uns esglaons la teva idea del que significa una llar per llogar aquest apartament. Però ja saben, l'habitatge també és un bé de mercat i per tant, és comprensible que en surtin versions low cost per als que la vida no els ha agraciat amb el do dels diners.

El pis que us mostrem avui se situa al número 9 del carrer Arc de Sant Pau, al Raval de Barcelona, i té uns espaiosos 20 metres que et permetran respirar prou per ser considerat ésser humà - i no un objecte abandonat en un traster-.

Imatge del pis publicat a Idealista

La primera cosa que podem veure en observar en veure les fotos de l'apartament és el clàssic selfie involuntari d'un senyor que no ha sabut apartar-se del mirall. És rellevant? No ho sabem.

També es pot veure un saló on difícilment hi cabria un tauler del Twister i un detall que agradarà de gran manera als seguidors de Doraemon: un armari que sembla ser el llit. La televisió queda just a sobre del sofà, i per això l'arrendatari d'aquest pis podrà practicar posicions divertides per dirigir la mirada cap a la pantalla.

Imatge del pis publicat a Idealista

Imatge del pis publicat a Idealista

A l'anunci també es poden apreciar imatges del bany d'aquesta ganga d'apartament que només val 600 euros mensuals. La dutxa no té cap tipus de separació amb la resta del bany, així que la persona que llogui aquest pis haurà de tenir moltes pals de fregar per inundar el bany cada vegada que es vulgui netejar.

A la mateixa dutxa, sense cap separació, podem veure la rentadora i una cosa que sembla com una caldera. Aquest detall és un punt fort del pis que agradarà als que busquin superar-se personalment amb una vida lliurada al risc, ja que viuran amb la sensació constant de poder morir electrocutats cada vegada que es netegin.

També cal assenyalar la mida de la tassa del vàter, on difícilment podria asseure el seu cul un nen de 5 anys.

Imatge del pis publicat a Idealista

Després d'analitzar el pis i veure'n tot el potencial, molts estaran pensant a llogar-lo corrent, així que toca parlar de diners. El pis val 600 euros i la immobiliària, Skyflats Barcelona demana a més a més, 110 euros addicionals pels subministraments mensuals (aigua, electricitat i internet). A més, per entrar a viure cal deixar un dipòsit equivalent a dues mensualitats -1.200 euros-.

Segons l'anunci, l'apartament "té saló/menjador, cuina americana, bany, dormitori i balcó. Totalment moblat i equipat, rentadora, nevera, aire condicionat i calefacció. Amb molta llum natural. Està a prop el transport públic, restaurants, bars, supermercats". Un munt de coses en només 20 metres quadrats, i un aire condicionat que sembla ser el ventilador de l'armari.

Deixaran passar aquesta oportunitat?