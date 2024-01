L'espot oficial dels Premis Goya 2024, que se celebraran el proper dissabte el 10 de febrer, està protagonitzat pels presentadors de la gala, Ana Belén, Javier Ambrossi i Javier Calvo, i en tot just mig minut mostra amb humor un accidentat rodatge amb contratemps per als seus integrants. De fet, la cantant acaba morint aixafada per un piano.

Així, a la peça, que es va rodar l'11 de desembre passat a Valladolid i en què porten "la il·lusió del cine" als espais més emblemàtics de la capital de Castella i Lleó --aquest any se celebren a Valladolid--, es veu com al final cau un piano sobre Ana Belén.

El Passatge Gutiérrez, la Plaça de Sant Pau, l'Ajuntament i el Museu Nacional d'Escultura són les localitzacions que l'actriu i el cantant i els creadors recorren en una peça que té com a protagonista aquesta ciutat, "estretament vinculada al cinema espanyol".

Les històries d'amor, el musical, la comèdia, els efectes especials o el melodrama s'entrecreuen en una peça dirigida per Fran Parra, director de la sèrie 'Memento mori', i en què col·labora la directora i actriu Celia de Molina.

L'anunci dels Goya s'emetrà a Televisió Espanyola fins al 10 de febrer i, un any més, les sales de cinema se sumaran a la festa del cinema espanyol projectant aquest espot, gràcies a la col·laboració de la Federació de Cinemes d'Espanya (FECE) ). Renfe també s'unirà a aquesta campanya com a transport oficial a la 38 edició dels Premis Goya.