Persones amb pocs recursos a un menjador social. Foto: Europa Press

El cas de Robert Martínez i María José Alarcón, dos dels membres de l' Organització per BBS Serveis, segueix endavant. A principis d'aquest mes van denunciar que els havien tret "sense notificar-ho i sense explicacions" la prestació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) que percebien com a unitat familiar.

Després de reclamar, els van donar una cita telefònica dijous passat 28 de desembre, trucada que va tenir lloc com estava previst.

Tot i això, el dia 12 del mes passat, Alarcón es va presentar a l'oficina de la Seguretat Social propera al domicili familiar, on li van lliurar la notificació sobre el motiu de la retirada de l'IMV.

La raó seria que ella és propietària de la meitat d'un pis de protecció oficial en règim especial a una localitat del Baix Llobregat.

A la trucada del 28 de desembre li haurien recomanat que busqués un advocat d'ofici, perquè tenen un termini d'un mes per presentar un recurs. Aquest període et temps arrencava el 12 de desembre passat, i el matrimoni assegura que el recurs ja està presentat.

Tot i això, ara està en marxa el canvi de gestió d'aquesta prestació, que fins ara era competència estatal, i ara serà de la Generalitat. Així doncs, cal veure com es desenvolupa i si el canvi fa que el seu cas s'agiliti.

"Creiem que hi haurà un silenci administratiu", asseguren, en declaracions a Catalunya Press , afegint que s'han posat en contacte amb entitats que ajuden persones que sol·liciten aquestes prestacions i que els han explicat que es pot "allargar un any o un any i mig" tranquil·lament".

Aquest recurs és una primera opció abans que poguessin judicialitzar el cas, escenari que podria passar si s'esgoten els terminis d'aquest recurs.

"Esperem que la Generalitat ho solucioni", acaba Martínez.