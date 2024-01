La líder de Sumar, Yolanda Díaz / @EP

Més d'un milió d'estudiants en pràctiques de formació professional i universitaris han començat a cotitzar a la Seguretat Social des de dilluns passat 1 de gener.

"Comencem l'any tal com ho acabem: ampliant drets. Més d'un milió de becaris ja cotitzen. Això suposa un gran avenç en la protecció dels més joves. Però anem a més. Aquest 2024 aprovarem l'Estatut del Becari", ha assenyalat aquest dimarts la vicepresidenta Segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, en una publicació a la xarxa social X.

La cotització dels estudiants en pràctiques ha entrat en vigor aquest 1 de gener malgrat que les comunitats autònomes governades pel Partit Popular van demanar una moratòria o que s'anul·lés.

En concret, el 2024 un total de 458.959 estudiants de Formació Professional en pràctiques començaran a cotitzar a la Seguretat Social, ja que aquesta mesura, dissenyada pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha entrat en vigor l'1 de gener. Per tant, aquesta mesura ja afecta més de 500.000 estudiants universitaris, segons les dades publicades per Yolanda Díaz.

La cotització a la Seguretat Social dels estudiants de Formació Professional en pràctiques costarà a les comunitats autònomes al voltant de 18 euros l'any per alumne a partir del 2025, segons dades facilitades pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.

La secretària general de Formació Professional, Clara Sanz, es va reunir a finals d'any amb els directors generals de Formació Professional de les comunitats autònomes i els directors provincials de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) , tots dos acompanyats pels seus equips tècnics respectius. i informàtics, per tractar les darreres qüestions sorgides al voltant de la gestió de l'alta a la Seguretat Social de l'alumnat de FP durant les seves pràctiques a l'empresa.

"Des d'aquest Ministeri, hem estès la mà a totes les parts implicades per simplificar el procediment i facilitar la posada en marxa d'una actuació que, sens dubte, suposarà un avenç enorme en els drets de milers de joves del nostre país", ha destacat Sanz .

Educació ha recordat que, durant els darrers dos anys, ha col·laborat amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per "aportar el seu coneixement sobre la realitat del sistema de Formació Professional, la dels centres i la de les empreses".

El procediment perquè els becaris cotitzin a la Seguretat Social consisteix a realitzar un alta i una baixa per estudiant, indicant el nombre de dies al mes que desenvolupi la seva formació a l'empresa. L'alta es pot fer fins a deu dies després de l'inici de les pràctiques. La liquidació tindrà caràcter trimestral i la durà a terme cada administració autonòmica.

LES CCAA ASSUMIRAN 18 EUROS PER ESTUDIANT A L'ANY DES DE 2025

Quant al cost, Seguretat Social bonificarà el 95% de les cotitzacions i el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports finançarà el 5% restant el 2024. La despesa mitjana per estudiant que hauran d'assumir les comunitats autònomes a partir del 2025 serà al voltant de 18 euros a l'any.

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions assegura que, per abordar la qüestió de la cotització dels estudiants en pràctiques, han celebrat "prop de dos centenars de reunions" entre representants de la Tresoreria General i de les administracions autonòmiques.

La mesura s'emmarca dins del procés de "modernització i millora" de la qualitat de la Formació Professional impulsat pel Govern d'Espanya fa cinc anys, que ha aconseguit augmentar l'alumnat més d'un 35% durant aquest període fins a superar el milió de estudiants.

El Govern justifica que es tracta d'"una extensió de drets que beneficia els més joves que, d'aquesta manera, podran començar una carrera de cotització que els permetrà generar drets a futur, ja que suposarà el reconeixement d'aquest temps com a cotitzat als efectes de la futura pensió". Aquests joves estaran, a més, "més protegits" durant l'exercici de les pràctiques, per exemple, en cas d'accident.

Aquests alumnes en pràctiques quedaran compresos com a assimilats a treballadors per compte aliè al Règim General de la Seguretat Social, exclosos els sistemes especials del mateix, llevat que la pràctica o formació es realitzi a bord d'embarcacions, cas en què la inclusió es produirà en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

L'acció protectora serà la corresponent al règim de Seguretat Social aplicable, amb l'exclusió de la protecció per desocupació, de la cobertura del Fons de Garantia Salarial i per Formació Professional, tampoc no aportaran al Mecanisme d'Equitat Intergeneracional. En el supòsit de les pràctiques no remunerades, també s'exclourà la protecció per la prestació d' incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

A efectes de prestacions, la base mensual de cotització aplicable serà el resultat de multiplicar la base mínima del grup 8 de cotització del Règim General de la Seguretat Social (el 2023, 38,89 €/mes) pel nombre de dies de pràctiques formatives realitzades. Sestableix com a límit limport de la base mínima de cotització del grup 7 de cotització del RGSS. Cada dia de pràctiques formatives no remunerades serà considerat com a 1,61 dies cotitzats, sense que es pugui sobrepassar el nombre de dies del mes corresponent.

L'aplicació d'aquesta novetat comptarà amb una bonificació a les quotes a la Seguretat Social que assolirà una reducció del 95% en la cotització per contingències comunes. A més a més, en el cas dels estudiants de Formació Professional, el 5% restant ho assumirà el Ministeri d'Educació.

La mesura contempla beneficis també per a antics becaris ja que recull l'opció de subscriure un conveni especial que possibiliti el còmput de la cotització pels períodes de formació o realització de pràctiques no laborals i acadèmiques realitzats abans de l'entrada en vigor d'aquesta norma i fins i tot un màxim de cinc anys. Aquesta mesura s'està negociant en el marc del diàleg social i està pendent de desenvolupament normatiu mitjançant una Ordre ministerial.