Recurs - Un home amb ulleres de VR - EP

La Policia Metropolitana del Regne Unit està investigant la presumpta violació en grup de l'avatar en línia d'una adolescent al Metavers durant un videojoc de realitat virtual (VR), va informar dilluns el Daily Mail.

Els agents de l'autoritat van al·legar que si bé la nena, menor de 16 anys, no va sentir cap dolor físic, es va sentir psicològicament ferida per l'experiència semblant a la d'una violació corporal a causa de la naturalesa immersiva de la realitat virtual, va informar el Daily Mail. La víctima suposadament estava en una “sala” en línia amb molts altres avatars en línia al Metavers quan diversos avatars masculins adults la van violar, segons el mitjà.

Sembla que és la primera investigació d'aquest tipus al Regne Unit, segons va informar la policia. Els detalls del cas no han estat proporcionats als mitjans per protegir la nena i garantir la seguretat del procés, ha informat el Daily Mail.

"El tipus de comportament descrit no té cabuda a la nostra plataforma, per la qual cosa per a tots els usuaris tenim una protecció automàtica anomenada límit personal, que manté les persones que no coneixes a uns metres de tu", va dir un portaveu de Meta en una declaració al Daily Mail

El metavers ha estat promocionat com "la propera evolució en la connexió social i el successor d'Internet mòbil", capaç d'"ajudar-te a connectar-te amb persones quan no ets físicament al mateix lloc i acostar-nos encara més a aquesta sensació d'estar junts", segons assegura Meta. s

Tot i això Ian Critchley, cap d'investigació d'abús i protecció infantil del Consell de Caps de Policia Nacional del Regne Unit, "el metavers crea una porta d'entrada perquè els depredadors cometin crims horribles contra els nens".