Arxiu - Edifici d'El Corte Inglés del Passeig de la Castellana - EL CORTE ANGLÉS - Arxiu

Juan Hermoso Armada, el que va ser mà dreta d'Isidoro Álvarez, fundador d'El Corte Inglés i conseller del grup, va morir la setmana passada, segons ha confirmat el fundador de WOW i expresident d'El Corte Inglés, Dimas Gimeno, al perfil de Linkedin .

Armada va ser un dels històrics directius de la cadena espanyola grans magatzems, treballant al grup durant 40 anys. A més, va ser conseller d'El Corte Inglés i patró de la Fundació Ramón Areces fins al 2016, quan va deixar tots dos càrrecs després d'haver ocupat aquests llocs durant 20 anys.

Gimeno no ha dubtat a qualificar Hermoso com un "dels directius més importants de la història d'El Corte Inglés, en què va treballar quatre dècades i que va ser molt respectat per la seva capacitat de gestió, la seva visió estratègica i el seu compromís amb l'empresa ".

El que va ser president d'El Corte Inglés ha reiterat la "gran competència professional" d'Hermoso, que juntament amb la confiança que li tenia el seu oncle Isidoro Álvarez van fer que el nomenessin patró de la Fundació Ramón Areces i, temps després, conseller del grup.

"Al llarg de la seva llarga carrera a l'empresa hi va haver innombrables projectes en què va estar involucrat, com el llançament de la marca Sfera, o la diversificació de l'empresa en sectors com la distribució alimentària, les assegurances o les telecomunicacions. El 2016, Juan Hermoso es va desvincular d'El Corte Inglés, deixant un llegat inesborrable a l'empresa i en els que vam tenir l'honor de treballar al seu costat", ha assenyalat Gimeno.