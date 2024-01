@EP

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja , ha assegurat que és "gairebé impossible ia poder evitar l'entrada en estat d'emergència" per sequera a Catalunya.

"Si no hi ha aportacions de pluja durant aquest mes de gener, i no dic de pluja, sinó de molta pluja, entrarem en estat d'emergència les properes setmanes", ha dit en roda de premsa aquest dimecres després de la reunió del Consell Executiu.

Els embassaments de les conques internes catalanes continuen a la baixa i se situen al 16,70%, una xifra per sota del volum registrat fa dues setmanes, quan estaven al 17,27%.

Ha valorat que el que sí que es pot fer és retardar dies o setmanes l'entrada en emergència: "Això va en funció de la capacitat que tinguem per generar aigua i també la capacitat que tinguem per estalviar".

Ha descrit la situació com a crítica i "lluny de ser bona" i ha recordat que es tracta d´un problema del qual tots els catalans han de ser conscients.