Un home llegeix amb braille. Foto: Europa Press

Aquest 2024 se celebra, per cinquè cop a la història, el Dia Mundial del Braille. Des de l'any 2019, cada 4 de gener el món commemora aquesta jornada, que es va crear per conscienciar sobre la importància d'aquest sistema de comunicació de les persones cegues, que és el seu mitjà de comunicació i una eina que garanteix la plena realització dels seus drets, igual que el de les persones amb deficiències a la vista.

Segons les dades més recents de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) hi ha uns 36 milions de persones cegues al món, mentre que 216 milions pateixen alguna discapacitat visual, sigui moderada o greu.

DIA DEL NAIXEMENT DE LOUIS BRAILLE

La data no està triada a l'atzar; coincideix amb el naixement creador d'aquest sistema d'escriptura i lectura tàctil, Louis Braille, nascut el 4 de gener de 1809 a França.

Braille va quedar-se cec de ben jove, després de patir un accident jugant al taller en el qual treballava el seu pare.

Per tal de poder llegir i comunicar-se va ingeniar aquest sistema, aprofitant una tecnologia militar creada per Charles Barbier de la Serre, reinventant un llenguatge basat primer en una matriu de 8 punts, per més tard fer-la de 6.

És un sistema alfabètic en relleu ideat per representar les lletres, els signes de puntuació, els números, la grafia científica, els símbols matemàtics i la música. L'alfabet Braille consisteix en cel·les de sis punts en relleu, organitzats com una matriu de tres files per dues columnes, que convencionalment es numeren de dalt a baix i d'esquerra a dreta. La presència o absència de punts permet la codificació dels símbols. Mitjançant aquests sis punts s'obtenen 64 combinacions diferents.

A més, hi ha signes diferenciadors especials per convertir una lletra en majúscula, cursiva, número o nota musical.

Les persones cegues o amb deficiència visual utilitzen aquest sistema d'escriptura per llegir llibres i publicacions, considerant-se com un mitjà de comunicació.

BARCELONA CELEBRARÀ LA JORNADA AMB EL PATGE DE L'ONCE

La capital de Catalunya viu una jornada molt especial, en el marc d'aquest Dia Mundial. I és que el Patge Reial de la Il·lusió fa una aturada en el seu llarg camí des d'Orient. És el Patge Reial més inclusiu de Catalunya. És capaç d'escriure i llegir les cartes als Reis d'Orient en braille.

Foto: ONCE

Serà entre les 10.00 i les 14.00h al matí, i les 16.00 i les 20.00h a la tarda, a la Plaça Central del Centre Comercial Arenas.

El Patge Reial de l'ONCE conviurà amb els Reis Mags del centre comercial, que acabaran d'aterrar de l'any 2053. Els clàssics personatges prenen un estil nou amb una trencadora indumentària amb tocs futuristes i acompanyats pels seus elfs i personatges robòtics, que ajudaran a recollir totes les cartes i desitjos dels nens. Tradició i futur s'abracen en una gran il·lusió fent la màgia dels més petits.

"El sistema que va crear Braille és com màgia, un codi secret de sis petits punts en relleu visibles amb el tacte. Les persones cegues podem descobrir el món amb ells. Des de l'ONCE treballem perquè tothom sigui igual. Un camí molt important és garantir l'accés a la informació a més de 1.100 nens cecs o amb discapacitat visual de tota Catalunya. El Patge Reial també és una manera de normalitzar la cultura popular, que pot ser igual de divertida. Fem una activitat oberta a tothom, un exemple d'inclusió", reivindica Enric Botí, d'ONCE Catalunya.